Туреччина запевнила, що постачання до України "Байрактарів" не пов'язане з напругою на кордоні з РФ

Про це Демір заявив у інтерв'ю Milliyet.

За його словами, постачання турецьких ударних безпілотників "Байрактар" до України не пов'язане з напруженістю між Москвою та Києвом.

"Ми продали Україні партію БПЛА. Не йдеться про продаж, коли є напруженість із Росією. Були домовленості щодо партії, про яку говорили із самого початку. Це не пов'язано з останніми подіями. Не повинна складатися думка, що Туреччина надсилає Україні БПЛА через напруженість з Росією", - сказав Демір.