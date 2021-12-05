Туреччина запевнила, що постачання до України "Байрактарів" не пов'язане з напругою на кордоні з РФ
Голова управління оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір заявив, що постачання безпілотників "Байрактар" не пов'язане з ризиком російського вторгнення до України
Про це Демір заявив у інтерв'ю Milliyet.
За його словами, постачання турецьких ударних безпілотників "Байрактар" до України не пов'язане з напруженістю між Москвою та Києвом.
"Ми продали Україні партію БПЛА. Не йдеться про продаж, коли є напруженість із Росією. Були домовленості щодо партії, про яку говорили із самого початку. Це не пов'язано з останніми подіями. Не повинна складатися думка, що Туреччина надсилає Україні БПЛА через напруженість з Росією", - сказав Демір.
- 3 грудня повідомлялося, що Туреччина продасть Україні більше "Байрактарів", розвідувально-ударного безпілотного комплексу, аніж очікувалось.
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