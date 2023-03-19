Президент UFC через бій Усика та Ф'юрі виніс "вирок" боксу

Про це Вайт розповів iFL TV.

За його словами, найбільші поєдинки у боксі майже ніколи не відбуваються, а якщо відбуваються, то пізно. На думку боса UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату) Вайта про це свідчать невдалі переговори про організацію бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі.

"Ласкаво просимо до боксу. Це шокує? Так. Це шокує? Ні, це бокс. Великі поєдинки, які повинні були відбутися, ніколи не відбуваються. Коли вони все ж трапляються, завжди буває пізно", - сказав Вайт.

Олександр Усик володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).