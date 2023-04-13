Якраз розкішна нагода довести не словом, а ділом, що закон вищий за дружбу і взяти на особистий контроль "неіснуючу" справу Баканова.

Один із плюсів війни — це не можливість носити зручну форму в стилі мілітарі, а очищення всього і всіх. Звісно, якщо держава хоче виграти війну.

Один із плюсів війни — це не можливість носити зручну форму в стилі мілітарі, а очищення всього і всіх. Звісно, якщо держава хоче виграти війну

У цьому контексті, мушу запитати, як справи в ексміністра оборони, нинішнього посла в Словенії Тарана. Саме "завдяки" його роботі було повністю зірване державне оборонне замовлення і через 2-3 тижні боїв Україна мала залишитися без боєприпасів і важкого озброєння.

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Звісно, можна попросити службову характеристику на нього у лідера партії "Сила і Честь" Смешка, адже Таран — член його партії й керівник його передвиборчої компанії у 2019 р.

Але "сильночесні офіцери" зникли з радарів, як і сам їхній лідер. Та й чесної відповіді від Смешка, за чиєю вказівкою отруїли Ющенка — ми так досі й не почули.

Про те, на кого насправді працюють Єрмак і Татаров, — вже навіть незручно перепитувати.

Можу лишень уявити, наскільки важко Байдену і Залужному з усім цим. Десь так, як нам, якщо не більше.

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Про автора. Володимир Омелян, український дипломат, міністр інфраструктури України у 2016—2019. Політичний експерт

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