Президент втратив нагоду довести, що закон вищий за дружбу
Зеленський так і не знайшов часу прокоментувати катастрофічні викриття про тотальний контроль кремля над Службою Безпеки України напередодні війни
Якраз розкішна нагода довести не словом, а ділом, що закон вищий за дружбу і взяти на особистий контроль "неіснуючу" справу Баканова.
Один із плюсів війни — це не можливість носити зручну форму в стилі мілітарі, а очищення всього і всіх. Звісно, якщо держава хоче виграти війну.
Один із плюсів війни — це не можливість носити зручну форму в стилі мілітарі, а очищення всього і всіх. Звісно, якщо держава хоче виграти війну
У цьому контексті, мушу запитати, як справи в ексміністра оборони, нинішнього посла в Словенії Тарана. Саме "завдяки" його роботі було повністю зірване державне оборонне замовлення і через 2-3 тижні боїв Україна мала залишитися без боєприпасів і важкого озброєння.
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Звісно, можна попросити службову характеристику на нього у лідера партії "Сила і Честь" Смешка, адже Таран — член його партії й керівник його передвиборчої компанії у 2019 р.
Але "сильночесні офіцери" зникли з радарів, як і сам їхній лідер. Та й чесної відповіді від Смешка, за чиєю вказівкою отруїли Ющенка — ми так досі й не почули.
Про те, на кого насправді працюють Єрмак і Татаров, — вже навіть незручно перепитувати.
Можу лишень уявити, наскільки важко Байдену і Залужному з усім цим. Десь так, як нам, якщо не більше.
Про автора. Володимир Омелян, український дипломат, міністр інфраструктури України у 2016—2019. Політичний експерт
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