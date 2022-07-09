Президент звільнив голову Херсонської ОДА
Володимир Зеленський звільнив Геннадія Лагуту з посади голови Херсонської ОДА. Його обов’язки тимчасово буде виконувати Дмитро Бутрій
Про це йдеться у відповідних указах опублікованих на сайті президента.
"Звільнити Лагуту Геннадія Миколайовича з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться у повідомленні.
Ексочільник області повідомив, що таке рішення він прийняв особисто і додав, що за час війни зрозумів: "не обов’язково займати якусь посаду, аби бути корисним людям".
"Звісно, за ці 9 місяців мого перебування на посаді очільника області не все вдалося втілити в життя. Але для мене і сформованої мною команди Херсонської ОДА першочерговим залишався розвиток області. Хочу щиро подякувати всій команді, своїм заступникам, головам РДА, ТГ, колегам із інших регіонів, Президенту та всім, хто допомагав, підтримував, радив і критикував!", - сказав Лагута.
Тимчасово виконувати обов'язки голови Херсонської ОДА буде Дмитро Бутрій. Чиновник був першим заступником Лагути.
- Президент Володимир Зеленський 9 липня звільнив 5 чиновників, які обіймали посади надзвичайних і повноважних послів України в 9 країнах.
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