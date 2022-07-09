Президент звільнив голову Херсонської ОДА

Про це йдеться у відповідних указах опублікованих на сайті президента.

"Звільнити Лагуту Геннадія Миколайовича з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться у повідомленні.

Ексочільник області повідомив, що таке рішення він прийняв особисто і додав, що за час війни зрозумів: "не обов’язково займати якусь посаду, аби бути корисним людям".

"Звісно, за ці 9 місяців мого перебування на посаді очільника області не все вдалося втілити в життя. Але для мене і сформованої мною команди Херсонської ОДА першочерговим залишався розвиток області. Хочу щиро подякувати всій команді, своїм заступникам, головам РДА, ТГ, колегам із інших регіонів, Президенту та всім, хто допомагав, підтримував, радив і критикував!", - сказав Лагута.

Тимчасово виконувати обов'язки голови Херсонської ОДА буде Дмитро Бутрій. Чиновник був першим заступником Лагути.

Президент Володимир Зеленський 9 липня звільнив 5 чиновників, які обіймали посади надзвичайних і повноважних послів України в 9 країнах.

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