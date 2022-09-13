Про це йдеться у петиції №22/163570-еп, яку розмістили на офіційній сторінці президента України.

"Зробити місто-герой Маріуполь обласним центром з перейменуванням самої Донецької області на іншу назву", - пише автор петиції Олег Маяков.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у телеграмі підтримав петицію і зауважив, що перейменування було лише питанням часу.

"Це мало статися. Було лише питання часу. Моя особиста та геть неофіційна думка, що це дійсно має відбутись. Маріуполь надійно боронив не просто кордони області та країни. Маріуполь на всіх фазах війни доводив, що це місто – стовп, символ України на Сході. Тому так. Прошу всіх доєднатись до підпису петиції. А область я б назвав Азовською. Аби замкнути логічне коло топоніміки Сходу України та назавжди позбутись будь-якої згадки про Донбас – наратив вигаданий, радянською пропагандою", - пише Адрющенко.

Окупанти відправили маріупольців розчищати замінований завод ім. Ілліча, унаслідок чого 4 людини підірвались і перебувають у надважкому стані.

В окупованому Маріуполі чергова криза. Окупанти не можуть забезпечити продовольчі потреби мешканців. Цього разу з хлібом.

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