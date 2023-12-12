Президенти країн Балтії обговорили підтримку України та загрози з боку РФ

Про це йдеться на сайт президента Латвії.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс наголосив на необхідності продовження політичної, військової, економічної та фінансової підтримки України. Він висловив сподівання, що Євросоюз та США найближчим часом ухвалять рішення про продовження макрофінансової та військової допомоги Україні, а ЄС, крім того, розпочне переговори про її приєднання.

Як зазначається, Рінкевичс висловив задоволення активною співпрацею країн Балтії. За його словами, важливим є рішення про десинхронізацію контрольованої Росією енергосистеми BRELL (Білорусь, Росія, Естонія, Латвія, Литва) і натомість – про синхронізацію із системою континентальної Європи в 2025 році, що сприятиме енергетичній безпеці. Не менш важливим є реалізація залізничного проєкту Rail Baltica, що не тільки покращить сполучення країн Балтії, а й забезпечить військову мобільність.

Литовський президент Гітанас Науседа констатував, що останніми роками безпекова ситуація в сусідньому з Балтією регіоні та в Європі в цілому стала складнішою. Тому дуже важливо продовжувати зміцнювати обороноздатність Балтійського регіону та всього східного флангу НАТО шляхом забезпечення надійного стримування й передової оборони.

За словами Науседи, рішення, ухвалені на липневому саміті НАТО у Вільнюсі, є значним кроком уперед у зміцненні безпеки Балтійського регіону, але для їх ефективної реалізації необхідно інтенсивно працювати із союзниками по НАТО.

Своєю чергою президент Естонії Алар Каріс наголосив, що країни Балтії перебувають на першій лінії оборони НАТО. Тому вони подають приклад і показують НАТО, що треба зробити з точки зору оборонної готовності, оборонних інвестицій і стримування.

Каріс також запевнив колег, що Естонія готова допомагати сусідам під час усіх можливих криз, як-от: безпека кордонів і підводної інфраструктури, чи навіть пряма військова загроза.

Президенти країн Балтії також заявили про необхідність знайти ефективне рішення, що забезпечить відповідальність Росії та її посадовців за агресію та злочини, вчинені в Україні.