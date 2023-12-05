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Посли країн Балтії висловили демарш Польщі через блокаду українського кордону

5 грудня, 2023 вiвторок
14:57
Світ фури на кордоні

У Варшаві посли країн Балтії висловили владі Польщі своє невдоволення тим, що польські водії блокують рух вантажного автотранспорту на польсько-українському кордоні, тим самим підриваючи спроможність України продовжувати війну з Росією

Про це повідомляє ERR.

У міністерстві закордонних справ Естонії підтвердили, що це питання неодноразово порушували у відносинах із Польщею.

"У Варшаві відбулася зустріч/демарш трьох послів країн Балтії в Міністерстві інфраструктури Польщі", - заявила прессекретарка МЗС Естонії Бріта Кікас. - Ми поважаємо право водіїв вантажівок мітингувати. Але, на жаль, це призвело до складної ситуації, яка створює проблеми для інших перевізників і додаткові труднощі для української економіки. Зі свого боку, ми порушуємо це питання з Польщею і сподіваємося, що рішення буде знайдено найближчим часом у співпраці між Польщею, Україною та Європейською комісією".

За її словами, очільник МЗС Естонії Маргуса Цахкни провів бесіду з ексміністром закордонних справ Польщі Йоганнесом Рау. 

Крім того, найближчим часом планується візит нового міністра закордонних справ Польщі в Таллінн, де це питання буде обговорюватися.

Речниця естонського МЗС підтвердила, що питання блокади українського кордону обговорювалося і на зустрічі Цахкни з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Кемероном у понеділок.

Страйки на кордоні між Польщею та Україною: що відомо

6 листопада польські перевізники розпочали страйк на польсько-українському кордоні. У Мінінфраструктури заявили, що польські перевізники не передали Києву жодних офіційних вимог.

7 листопада польські перевізники повністю заблокували проїзд вантажного автотранспорту на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною. 

9 листопада у Польщі відбулася зустріч урядовців і перевізників, які блокують кордон з Україною, однак вона завершилася нічим. 

15 листопада відбулися тристоронні перемовини з Польщею та Єврокомісією щодо розблокування пунктів пропуску, однак вони не принесли результатів. Натомість стало відомо, що Європейська комісія може розпочати карну процедуру проти Польщі, якщо влада не вирішить питання з блокуванням перевізниками пунктів пропуску на кордоні з Україною.

16 листопада словацькі перевізники провели попереджувальну акцію і на годину заблокували перетин кордону українським колегам, приєднавшись до аналогічної польської блокади. Перевізники заявили, що чекатимуть на реакцію упродовж семи днів, а в разі її відсутності погрожують повністю перекрити пункт пропуску "Вишнє Німецьке - Ужгород".

Згодом польські перевізники пообіцяли посилити блокаду на кордоні з Україною. Крім того, митники почали фіксувати збільшення черг вантажівок на словацькому напрямку.

Україна та Польща готують позови щодо відшкодування збитків, завданих блокуванням прикордонних автомобільних пунктів пропуску через мітинг перевізників.

4 грудня прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава вимагатиме від Єврокомісії скасування транспортного безвізу з Україною.

5 грудня у Європейській комісії підтримали збереження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Європейським Союзом, що дозволяє українським водіям не отримувати дозволи для міжнародних перевезень.

Економіка
Україна
Польща
Естонія
Війна з Росією
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