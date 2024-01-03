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Президентка Гарвардського університету йде у відставку через звинувачення у плагіаті та підтримці антисемітизму

3 січня, 2024 середа
08:40
Світ Клодін Гей

Президентка Гарвардського університету Клодін Гей оголосила про відставку на тлі звинувачень, пов’язаних із плагіатом, а також реакцією на антисемітизм після нападу ХАМАСу на Ізраїль

Про це йдеться у заяві Гей, яке подає The New York Times.

"З важким серцем, але з глибокою любов’ю до Гарварду я пишу, щоб повідомити, що я піду з посади президента. Дійсно, це було важко передати словами, тому що я з нетерпінням чекала цього звання, щоб просувати прагнення до академічної досконалості в університеті. Але після консультації з членами Корпорації стало зрозуміло, що в найкращих інтересах Гарварду - моя відставка, щоб наша спільнота могла пережити цей складний момент, зосередившись на закладі, а не на окремій особі", - написала Клодін Гей.

Вона оголосила, що повернеться на факультет Гарварду, де з 2006 року вона обіймала посаду професора державного управління.

В останні місяці щодо Гей посилилася критика у зв'язку з тим, що вона, бувши політологом, нібито не оформляла належним чином посилання на джерела у своїх наукових публікаціях. Раніше були оприлюднені до 40 таких звинувачень.

Крім того, деякі назвали її реакцію на антисемітизм в університетському містечку після нападів ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня недостатньою. Те саме стосується акцій на підтримку палестинців, які деякі студенти влаштовували на кампусі.

На початку грудня на нарадах у конгресі США Клодін Гей, на думку критиків, надто ухильно відповіла на запитання, чи є заклики до геноциду єврейського народу порушення кодексу поведінки для студентів Гарварда.

До звільнення Гея з посади президента закликали понад 70 конгресменів, а також Єврейський альянс випускників Гарварду. 

Таким чином Клодін Гей стала другим лідером університету Ліги Плюща, який втратив роботу за останні тижні через висловлювання щодо антисемітизму в їх навчальних закладах. Першою стала Елізабет Мегілл з Університету Пенсільванії.

Тим часом низка високопоставлених випускників та донорів університету, а також понад 700 викладачів Гарварда підписали листа на підтримку Гей.

  • У жовтні коаліція з 34 студентських організацій Гарвардського університету заявила, що вважає ізраїльський режим "повністю відповідальним за все розгортання насильства" на тлі нападу ХАМАС на Ізраїль.
Наука
освіта
США
Війна в Ізраїлі
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