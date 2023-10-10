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Група студентів Гарварду підтримала напад ХАМАСу на Ізраїль: урядовці США відреагували

10 жовтня, 2023 вiвторок
19:11
Світ Ізраель Палестина

Коаліція з 34 студентських організацій Гарвардського університету заявила, що вважає ізраїльський режим "повністю відповідальним за все розгортання насильства" на тлі нападу ХАМАС на Ізраїль

Про це повідомляє Reuters.

До коаліції увійшли  мусульманські, палестинські групи, а також "Гарвардські євреї за визволення" та Афроамериканська організація опору.

Президент Гарвардського університету Клодін Гей оприлюднив заяву про те, що у керівництва "розбите серце через смерть і руйнування, спричинені нападом ХАМАС, спрямованим на громадян Ізраїлю цими вихідними", але у повідомленні не було жодної згадки про дії студентів на підтримку ХАМАС.

"Мовчання керівництва Гарварду дозволило університету виглядати в кращому випадку нейтральним щодо актів тероризму проти єврейської держави Ізраїль. Мене нудить", — написав ексміністр фінансів США, президент Гарвардського університету Лоуренс Саммерс у соцмережі X.

Представник Республіканської партії США з Нью-Йорка та випускниця Гарварду Еліза Штефанік назвала заяву студентів огидною через виправдання вбивств невинних жінок і дітей.

Сенатор-республіканець Тед Круз, випускник юридичної школи Гарвардського університету, написав у X: "Що в біса не так з Гарвардом?"

Події в Ізраїлі

Уранці в суботу, 7 жовтня, палестинські збройні формування ХАМАС та Ісламський джихад одразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40-алеф, офіційно оголосивши про стан війни. Востаннє цей пункт застосовували під час Війни Судного дня в 1973 році.

Вранці 8 жовтня ліванська "Хезболла" оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАГАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль. 

Низка країн світу засудила терористичний напад бойовиків ХАМАСу та висловила підтримку Ізраїлю в захисті від агресії. Серед них - США, Велика Британія, Іспанія, Італія, Німеччина, Україна, Франція, Угорщина, Нідерланди, Хорватія, Чехія, Швеція, Угорщина, Норвегія, Кіпр, Індія, Боснія і Герцоговина, Аргентина, Австралія, а також Європейський Союз. Загалом 82 країни засудили вторгнення ХАМАСу та Ісламського джихаду на територію Ізраїлю.

9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із Сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази.

ЗМІ повідомили, що прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив у розмові з Джо Байденом, що Ізраїль "буде змушений" розпочати наземну операцію в секторі Гази.

Бойовики ХАМАСу пообіцяли вбивати цивільних заручників та транслювати страти за удари по сектору Гази без попереджень про цілі.

Представник ХАМАСу заявив про "досягнення цілей" нападу і готовність до перемовин з Ізраїлем про перемир'я.

Лідери Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії 9 жовтня оприлюднили спільну заяву, в якій висловили єдину підтримку Ізраїлю і засудили дії ХАМАСу. При цьому в США запевнили, що нададуть необхідну військову допомогу Ізраїлю.

Іранський аятола Алі Хаменеї заявив, що операцію з атаки на Ізраїль бойовики ХАМАС здійснили самотужки й без будь-якої допомоги. Водночас він висловив повну підтримку діям ХАМАС.

Армія Ізраїлю повідомила про ліквідацію "міністра фінансів" ХАМАС Джавада Абу Шамали. Крім того, ЗМІ повідомили про знищення члена політбюро ХАМАС Закарія Абу Муаммара.

Ізраїль
Палестина
США
Війна в Ізраїлі
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