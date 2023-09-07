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Головна Світ Президентка Грузії Зурабішвілі прокоментувала наміри відправити її у відставку

Президентка Грузії Зурабішвілі прокоментувала наміри відправити її у відставку

7 вересня, 2023 четвер
20:50
Світ Саломе Зурабішвілі

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не збирається йти у відставку на тлі спроб керівної партії оголосити їй імпічмент

Про це вона сказала у відеозверненні, яке наводить телеканал Mtavari, повідомляє грузинська редакція "Радіо Свободи".

"Я нікуди не піду... Думаю, всі повинні забути мрію про мою відставку", – підкреслила Зурабішвілі.

Вона зазначила, що відповідатиме тільки перед грузинським народом.

"Я відповідаю тільки перед вами, тому що ви мене обрали, і я відчуваю велику відповідальність за цей вибір. Ви обрали мене за те, ким я є і була все своє життя – прихильницею Європи, прихильницею європейського майбутнього Грузії", – наголосила грузинська президентка.

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Сьогодні, 7 вересня, "Грузинська мрія" зібрала 80 підписів депутатів, щоби скерувати їх до Конституційного суду для початку процедури оголошення президенту Саломі Зурабішвілі імпічменту. Про це повідомив лідер парламентської фракції цієї партії Мамука Мдінарадзе, інформує ТАСС.

Депутат додав, що парламентський комітет із процедурних питань перевірить справжність підписів депутатів, після чого їх буде скеровано до Конституційного суду Грузії. Суд має місяць на розгляд заяви, після чого парламент протягом двох тижнів повинен буде проголосувати за імпічмент.

Що відомо про Саломе Зурабішвілі

Саломе Зурабішвілі стала президентом Грузії у 2018 році завдяки підтримці "Грузинської мрії" та її засновника, мільярдера Бідзини Іванішвілі.

Відносини президента та уряду стали погіршуватися після початку війни в Україні. Зурабішвілі не раз критикувала уряд за недостатню підтримку України.

Так, у лютому Саломе Зурабішвілі заявила, що уряд країни загнав себе в ізоляцію своєю нейтральною політикою щодо України на тлі широкомасштабної агресії РФ. А в березні вона звинуватила уряд у тому, що він "говорить однією мовою з Москвою".

Термін повноважень Зурабішвілі спливає восени 2024 року.

1 вересня партія влади "Грузинська мрія" оголосила, що починає процедуру імпічменту Саломе Зурабішвілі через те, що вона поїхала у візити, не погоджені урядом.

Уряд не схвалив її візит до Німеччини, України, Швейцарії, Польщі, Бельгії, Данії, ОАЕ, Болгарії, Чехії та Ізраїлю. Попри це, 31 серпня Саломе Зурабішвілі все одно вилетіла до ЄС.

Грузія
політика
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