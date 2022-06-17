Про це повідомило видання NewsMaker.

Гельман - уродженець Кишинева. У Росії він жив і працював багато років, а нещодавно отримав статус "іноземного агента".

Гельман перебував у Кишиневі останні кілька днів і виступав там із публічними лекціями про сучасне мистецтво та музейну справу.

Варто зазначити, що на початку 2000-х в Україні Гельман працював в команді політтехнологів Віктора Медведчука. Брав участь у кампанії СДПУ(о) Медведчука на виборах 2002 року.

У 2004 році він працював у штабі Віктора Януковича, який готував його до президентських виборів. Гельман також зізнався, що він є творцем технології "темників", і що вперше вони з'явилися в Україні.

Міністерство юстиції Росії 30 грудня 2021 року визнало Гельмана "іноземним агентом".

11 червня політтехнологу нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука заочно оголосили підозру в держзраді за зв'язки зі співробітниками ФСБ РФ, які працювали в Україні під прикриттям.

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