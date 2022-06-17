Президентка Молдови відновила громадянство російському політтехнологу Януковича та творцю "темників"
Президентка Молдови Мая Санду 17 червня вручила молдовський паспорт російському політтехнологу Марату Гельману, який працював на Януковича
Про це повідомило видання NewsMaker.
Гельман - уродженець Кишинева. У Росії він жив і працював багато років, а нещодавно отримав статус "іноземного агента".
Гельман перебував у Кишиневі останні кілька днів і виступав там із публічними лекціями про сучасне мистецтво та музейну справу.
Варто зазначити, що на початку 2000-х в Україні Гельман працював в команді політтехнологів Віктора Медведчука. Брав участь у кампанії СДПУ(о) Медведчука на виборах 2002 року.
У 2004 році він працював у штабі Віктора Януковича, який готував його до президентських виборів. Гельман також зізнався, що він є творцем технології "темників", і що вперше вони з'явилися в Україні.
Міністерство юстиції Росії 30 грудня 2021 року визнало Гельмана "іноземним агентом".
- 11 червня політтехнологу нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука заочно оголосили підозру в держзраді за зв'язки зі співробітниками ФСБ РФ, які працювали в Україні під прикриттям.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.52
Купівля 34.52Продаж 35.33
-
EUR
Купівля 35.98Продаж 37.25
- Актуальне
- Важливе