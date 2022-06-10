Шкодив суверенітету України та мав зв'язки з російською ФСБ: політтехнолог Медведчука отримав підозру в держзраді
Політтехнологу нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука заочно оголосили підозру в держзраді за зв'язки зі співробітниками ФСБ РФ, які працювали в Україні під прикриттям
Про це повідомила СБУ в телеграмі.
"За матеріалами СБУ підозру в державній зраді отримав політтехнолог Медведчука. Це стало можливим одразу після висновку комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи, яка проаналізувала масив доказів, зібраний співробітниками Служби безпеки", - заявили у спецслужбі.
Висловлювання та діяльність політтехнолога мали на меті зашкодити суверенітеру та територіальній цілісності України. Під час обшуків у підозрюваного вилучили речі та документи, що підтверджують його зв’язки з РФ. Зокрема, знайшли аналітичні матеріали щодо проведення "денацифікації та демілітаризації України". Зараз з'ясовують, чи використовували ці матеріали під час планування повномасштабної війни РФ проти України.
Встановлено, що чоловік був пов'язаний зі співробітниками ФСБ Росії, які діяли в України під дипломатичним прикриттям. Крім того, політтехнолого часто брав участь у пропагандистських ефірах росЗМІ й очолював групу експертів.
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