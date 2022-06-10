Про це повідомила СБУ в телеграмі.

"За матеріалами СБУ підозру в державній зраді отримав політтехнолог Медведчука. Це стало можливим одразу після висновку комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи, яка проаналізувала масив доказів, зібраний співробітниками Служби безпеки", - заявили у спецслужбі.

Висловлювання та діяльність політтехнолога мали на меті зашкодити суверенітеру та територіальній цілісності України. Під час обшуків у підозрюваного вилучили речі та документи, що підтверджують його зв’язки з РФ. Зокрема, знайшли аналітичні матеріали щодо проведення "денацифікації та демілітаризації України". Зараз з'ясовують, чи використовували ці матеріали під час планування повномасштабної війни РФ проти України.

Встановлено, що чоловік був пов'язаний зі співробітниками ФСБ Росії, які діяли в України під дипломатичним прикриттям. Крім того, політтехнолого часто брав участь у пропагандистських ефірах росЗМІ й очолював групу експертів.

Личаківський суд 18 березня суд дозволив його заарештувати. А 12 квітня Служба безпеки України зловила лідера проросійської партії ОПЗЖ та кума президента РФ Володимира Путіна - Віктора Медведчука.

21 травня Львівський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Віктору Медведчуку, якого підозрюють у державній зраді.

2 червня ДБР завершило розслідування щодо держзради Медведчука, а справу передали до суду.

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