Понад 900 вогневих груп захищають критичну інфраструктуру України, - Нацгвардія

Про це повідомив Інтерфакс-Україна командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.

"У нас понад 900 вогневих груп, з них близько 500 – мобільних вогневих, решта - стаціонарні. Покращуємо якість роботи мобільних вогневих груп і розраховуємо на їхню ефективність", - розповів він.

За словами Півненка, усі вогневі групи з отриманням технічної допомоги перетворюватимуть на мобільні вогневі, аби зробити їхню діяльність результативнішою.

Також командувач Нацгвардії зазначив, що США допомагають із захистом критичної інфраструктури в Україні.

"Уже прийшли від них перші машини з "цікавим обладнанням". Випробовуємо наразі цю систему захисту, будемо передавати на навчальні центри. Також іноземні партнери допомагають нам з радарами дальнього виявлення для знищення "шахедів"", - сказав він.

Півненко підкреслив, що вогневі групи Нацгвардії задіяні для ефективної роботи ППО, якими керують Повітряні сили.

"Ми працюємо над їхнім оснащенням і підготовкою. У групи є планшети, на яких видно, що і де летить. Бувають різні погодні умови, різна висота прольоту "шахедів", тому й ефективність різна. Але рівень роботи цих груп зростає, відповідно зростає рівень захисту нашої інфраструктури", - пояснив командувач.