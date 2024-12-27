Понад 900 вогневих груп захищають критичну інфраструктуру України, - Нацгвардія
Критичну інфраструктуру України захищають понад 900 вогневих груп, близько 500 з яких мобільні
Про це повідомив Інтерфакс-Україна командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.
"У нас понад 900 вогневих груп, з них близько 500 – мобільних вогневих, решта - стаціонарні. Покращуємо якість роботи мобільних вогневих груп і розраховуємо на їхню ефективність", - розповів він.
За словами Півненка, усі вогневі групи з отриманням технічної допомоги перетворюватимуть на мобільні вогневі, аби зробити їхню діяльність результативнішою.
Також командувач Нацгвардії зазначив, що США допомагають із захистом критичної інфраструктури в Україні.
"Уже прийшли від них перші машини з "цікавим обладнанням". Випробовуємо наразі цю систему захисту, будемо передавати на навчальні центри. Також іноземні партнери допомагають нам з радарами дальнього виявлення для знищення "шахедів"", - сказав він.
Півненко підкреслив, що вогневі групи Нацгвардії задіяні для ефективної роботи ППО, якими керують Повітряні сили.
"Ми працюємо над їхнім оснащенням і підготовкою. У групи є планшети, на яких видно, що і де летить. Бувають різні погодні умови, різна висота прольоту "шахедів", тому й ефективність різна. Але рівень роботи цих груп зростає, відповідно зростає рівень захисту нашої інфраструктури", - пояснив командувач.
- Державний департамент Сполучених Штатів Америки протягом 2024 року профінансував 800 мобільних вогневих груп Сил оборони України.
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