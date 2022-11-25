Президентка Угорщини Каталін Новак готує візит в Україну, - ЗМІ

Про його підготовку повідомило угорське видання Index.

За даними видання, Новак здійснить візит до України на запрошення президента Зеленського.

Передбачається, що Новак спочатку вирушить до Польщі літаком, а звідти в Україну поїздом.

Канцелярія президента Угорщини заявила, що не спростовує та не підтверджує цю інформацію. Між тим, джерела "Європейської правди" зазначають про можливе долучення Угорщини до зернової ініціативи, яку представлять в Києві у суботу.

Раніше Каталін Новак приєдналася до заяви із засудженням масованої ракетної атаки проти України 10 жовтня, в якій одинадцять президентів засудили напад. У заяві було сказано про неприйнятність того, що представники Москви погрожують світові ядерною зброєю.

У вересні вона заявила Генеральній Асамблеї ООН, що Угорщина засуджує російську агресію та надає економічну та гуманітарну допомогу біженцям з України відповідно до позиції угорського уряду. Вона також закликала країни-члени ООН зробити мир пріоритетом.

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