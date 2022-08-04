Приблизно 78% турків виступають за нейтралітет у війні РФ проти України, - посол Боднар

Про це у ефірі Еспресо сказав надзвичайний і повноважний посол України в Туреччині Василь Боднар.

"На початках в нас була досить велика присутність турецького журналістського пулу. В нашому посольстві жили десь 36 журналістів. Кожні 2 години ми давали пресконференції", - зазначив він.

Боднар сказав, що спочатку медіа віисвітлювали проукраїнську позицію.

"Зараз ця позиція більш віддалена, інформування про, інформація йде з різних джерел і просувається протурецький наратив про те, що позиція Туреччини має бути збалансованою - не приймати участі у військових діях, але допомагати у врегулюванні", - сказав посол.

Боднар розповів про суспільну думку.

"Десь 78% виступають за те, щоб Туреччина була нейтральною. 20% за нас і десь 3-4% мають прихильність до Росії. Це традиційні лівацькі погляди, які присутні в деяких регіонах з огляду на попередні впливи СРСР", - підсумував він.