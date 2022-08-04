Приблизно 78% турків виступають за нейтралітет у війні РФ проти України, - посол Боднар
У Туреччині просувають наратив, що позиція у війні Росії та України має бути збалансованою - не брати участі у військових діях, але допомагати у врегулюванні
Про це у ефірі Еспресо сказав надзвичайний і повноважний посол України в Туреччині Василь Боднар.
"На початках в нас була досить велика присутність турецького журналістського пулу. В нашому посольстві жили десь 36 журналістів. Кожні 2 години ми давали пресконференції", - зазначив він.
Боднар сказав, що спочатку медіа віисвітлювали проукраїнську позицію.
"Зараз ця позиція більш віддалена, інформування про, інформація йде з різних джерел і просувається протурецький наратив про те, що позиція Туреччини має бути збалансованою - не приймати участі у військових діях, але допомагати у врегулюванні", - сказав посол.
Боднар розповів про суспільну думку.
"Десь 78% виступають за те, щоб Туреччина була нейтральною. 20% за нас і десь 3-4% мають прихильність до Росії. Це традиційні лівацькі погляди, які присутні в деяких регіонах з огляду на попередні впливи СРСР", - підсумував він.
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