Прибуток російської Газпром нафти у другому кварталі впав на 43% - до $1,5 млрд
Чистий дохід Газпром нафти у другому кварталі скоротився на 43% у порівнянні з тим же періодом 2022 року і через падіння обсягів продажу становив 140,1 млрд рублів
Про це інформує Reuters.
За 2023 рік доходи світових нафтових гігантів зменшилися майже наполовину в порівнянні з 2022 роком, коли війна Росії проти України підняла ціни на енергоносії. Російські нафтовики не оприлюднюють свої фінансові показники з лютого тогоріч, коли Кремль розпочав "спецоперацію". Газпром нафта не давала звітності за минулий рік.
Нафтова дочірня компанія газового монополіста Газпром повідомила, що її доходи за другий квартал скоротилися з 835,8 млрд до 821,6 млрд рублів у тому ж періоді 2022 року. Чистий прибуток за півріччя перевершив прогнози аналітиків, що підняло акції компанія на 0,4% на московській біржі.
Повідомляється, що російська енергетика зазнає негативного впливу від санкцій, які обмежують ціни та закупівлю нафти з моря.
Однак видобуток і експорт нафти в Росії були підтримані завдяки експорту в Китай та Індію, які мають дружні стосунки з Москвою.
- Нагадаємо, за даними Bloomberg у 2022 році експорт Газпрому на його ключові зовнішні ринки скоротився майже вдвічі через скорочення потоків до Європи після вторгнення РФ в Україну.
- У травні фінський державний гуртовий постачальник газу Gasum розірвав угоду з російським Газпромом. Також у Молдові заявили про повну відмову від російського природного газу та електроенергії.
- Водночас низькі ціни на газ цього року призведуть до зниження доходів Газпрому, який він отримує від продажів у Європу, більше як у чотири рази, пише Reuters.
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