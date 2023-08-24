Прибуток російської Газпром нафти у другому кварталі впав на 43% - до $1,5 млрд

Про це інформує Reuters.

За 2023 рік доходи світових нафтових гігантів зменшилися майже наполовину в порівнянні з 2022 роком, коли війна Росії проти України підняла ціни на енергоносії. Російські нафтовики не оприлюднюють свої фінансові показники з лютого тогоріч, коли Кремль розпочав "спецоперацію". Газпром нафта не давала звітності за минулий рік.

Нафтова дочірня компанія газового монополіста Газпром повідомила, що її доходи за другий квартал скоротилися з 835,8 млрд до 821,6 млрд рублів у тому ж періоді 2022 року. Чистий прибуток за півріччя перевершив прогнози аналітиків, що підняло акції компанія на 0,4% на московській біржі.

Повідомляється, що російська енергетика зазнає негативного впливу від санкцій, які обмежують ціни та закупівлю нафти з моря.

Однак видобуток і експорт нафти в Росії були підтримані завдяки експорту в Китай та Індію, які мають дружні стосунки з Москвою.