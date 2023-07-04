Цьогоріч доходи Газпрому можуть впасти у чотири рази, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що падіння доходів від експорту може посилити дефіцит бюджету Росії, який вже становить 117% від річного плану. Причиною цього є великі витрати на війну проти України і західні санкції щодо експорту нафти.

"Продажі газу Газпромом до Європи, які колись були його основним джерелом валютних надходжень, різко впали через кризу у відносинах між РФ і Заходом", - йдеться в матеріалі.

За підрахунками Reuters, експорт російського трубопровідного газу в Європу в першій половині 2023 року сягнув близько 12,1 млрд кубометрів, а за весь 2022 рік - 62 млрд кубометрів, що вказує на потенційно серйозний спад цього року.

Аналітик Рональд Сміт повідомив, що експорт російського газу в Європу і Туреччину цього року сягне 50 млрд кубометрів.

Якщо Росія збереже експорт газу до Туреччини на стабільному рівні, він може сягнути 22 млрд кубометрів 2023 року, а продажі до Європи становитимуть 28 млрд кубометрів.

Згідно з розрахунками Reuters, це може означати падіння доходів у Європі до 12,5 млрд доларів цьогоріч із приблизно 52 млрд доларів у 2022 році.