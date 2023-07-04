Цьогоріч доходи Газпрому можуть впасти у чотири рази, - Reuters
Низькі ціни на газ цього року призведуть до зниження доходів Газпрому, який він отримує від продажів у Європу, більше як у чотири рази
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що падіння доходів від експорту може посилити дефіцит бюджету Росії, який вже становить 117% від річного плану. Причиною цього є великі витрати на війну проти України і західні санкції щодо експорту нафти.
"Продажі газу Газпромом до Європи, які колись були його основним джерелом валютних надходжень, різко впали через кризу у відносинах між РФ і Заходом", - йдеться в матеріалі.
За підрахунками Reuters, експорт російського трубопровідного газу в Європу в першій половині 2023 року сягнув близько 12,1 млрд кубометрів, а за весь 2022 рік - 62 млрд кубометрів, що вказує на потенційно серйозний спад цього року.
Аналітик Рональд Сміт повідомив, що експорт російського газу в Європу і Туреччину цього року сягне 50 млрд кубометрів.
Якщо Росія збереже експорт газу до Туреччини на стабільному рівні, він може сягнути 22 млрд кубометрів 2023 року, а продажі до Європи становитимуть 28 млрд кубометрів.
Згідно з розрахунками Reuters, це може означати падіння доходів у Європі до 12,5 млрд доларів цьогоріч із приблизно 52 млрд доларів у 2022 році.
- Нагадаємо, за даними Bloomberg у 2022 році експорт Газпрому на його ключові зовнішні ринки скоротився майже вдвічі через скорочення потоків до Європи після вторгнення РФ в Україну.
- У травні фінський державний гуртовий постачальник газу Gasum розірвав угоду з російським Газпромом. Також у Молдові заявили про повну відмову від російського природного газу та електроенергії.
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