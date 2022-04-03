Прибуваю за 60 хв до початку матчу зі словами "Добрий вечір, ми з України", - український допінг-офіцер УЄФА розповів про свою роботу

Про це повідомляє "Трибуна".



"Робота допінг-офіцера УЄФА досить не складна – потрібно приїхати туди, куди мене призначили. На виїзд беру спеціальні баночки, колбочки, уніформу. Їду на стадіон або тренувальну базу, як шпигун, – не можна, щоб мене хтось зустрічав. Як правило, прибуваю за 60 хвилин до початку матчу зі словами "Добрий вечір, ми з України! У вас сьогодні буде допінг-контроль", - розповів Бецко.



Український допінг-офіцер детально розповів про свою роботу.



"Після матчу приходять по два футболісти з кожної команди на допінг-контроль, здають свій матеріал, а я відвожу його в лабораторію. Ось і все. В цьому і полягає моя робота. Самі аналізи я не роблю. У спеціальних лабораторіях цей процес триває кілька днів. І потім вже, якщо все добре, то все добре. А якщо є якісь заборонені речовини, то навіть я про це не знаю. Таку інформацію відразу відправляють гравцеві.



Робота допінг-офіцера досить технічна – важливо відібрати матеріал за спеціальною процедурою. Не можна відходити від регламенту, щоб не було порушень, за які можуть подати апеляцію і визнати пробу недійсною. Ще допінг-офіцер повинен бути лікарем, щоб вміти розпізнати різні стани футболістів і симуляцію. Це теж така цікава місія. Наприклад, може бути якась серйозна травма, яка не дозволяє проходити допінг-контроль", – розповів Максим Бецко.

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