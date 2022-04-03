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Прибуваю за 60 хв до початку матчу зі словами "Добрий вечір, ми з України", - український допінг-офіцер УЄФА розповів про свою роботу

3 квітня, 2022 неділя
02:53
Спорт Максим Бецко

Український допінг-офіцер УЄФА Максим Бецко розповів, що за за 60 хв до початку матчу він прибуває на стадіон і говорить людям легендарну фразу "Добрий вечір, ми з України"

Про це повідомляє "Трибуна".

"Робота допінг-офіцера УЄФА досить не складна – потрібно приїхати туди, куди мене призначили. На виїзд беру спеціальні баночки, колбочки, уніформу. Їду на стадіон або тренувальну базу, як шпигун, – не можна, щоб мене хтось зустрічав. Як правило, прибуваю за 60 хвилин до початку матчу зі словами "Добрий вечір, ми з України! У вас сьогодні буде допінг-контроль", - розповів Бецко.

Український допінг-офіцер детально розповів про свою роботу.

"Після матчу приходять по два футболісти з кожної команди на допінг-контроль, здають свій матеріал, а я відвожу його в лабораторію. Ось і все. В цьому і полягає моя робота. Самі аналізи я не роблю. У спеціальних лабораторіях цей процес триває кілька днів. І потім вже, якщо все добре, то все добре. А якщо є якісь заборонені речовини, то навіть я про це не знаю. Таку інформацію відразу відправляють гравцеві.

Робота допінг-офіцера досить технічна – важливо відібрати матеріал за спеціальною процедурою. Не можна відходити від регламенту, щоб не було порушень, за які можуть подати апеляцію і визнати пробу недійсною. Ще допінг-офіцер повинен бути лікарем, щоб вміти розпізнати різні стани футболістів і симуляцію. Це теж така цікава місія. Наприклад, може бути якась серйозна травма, яка не дозволяє проходити допінг-контроль", – розповів Максим Бецко.

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футбол
допінг
УЄФА
війна з Росією
допінг-контроль
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