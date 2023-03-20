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Причетні до грубого придушення протестів у Ірані: Велика Британія розширила санкційний список

20 березня, 2023 понедiлок
22:42
Світ

20 березня Британія запровадила санкції проти представників Ради директорів Кооперативного фонду Корпусу вартових ісламської революції за участь у порушенні прав людини

Про це інформує МЗС Британії.


Велика Британія запровадила санкції проти вищих посадових осіб Корпусу вартових ісламської революції, відповідальних за внутрішню і зовнішню безпеку Ірану, тоді у результаті протестів понад 500 людей загинули й десятки тисяч ув'язнили. 

Зокрема обмеження стосуються членів ради директорів Кооперативного фонду Корпусу вартових ісламської революції, економічного конгломерату, створеного вищими посадовими особами КВІР для управління інвестиціями групи в іранську економіку. Це:

  • Алі Асгар Нурузі, голова ради директорів Кооперативного фонду Корпусу вартових ісламської революції,
  • Сейєд Амінолла Емамі Табатабай, заступник голови ради директорів Кооперативного фонду КВІР,
  • Яхья Ала'Оддіні, директор правління Кооперативного фонду Корпусу вартових Ісламської революції,
  • Джамал Бабамораді, директор правління Кооперативного фонду КВІР,
  • Ахмад Карімі, директор правління Кооперативного фонду Корпусу вартових ісламської революції,
  • Ахмед Зулкадр, командувач КВІР Сейєд аль-Шохада в провінції Тегеран і заступник командира корпусу КВІР в місті Тегеран,
  • Аліреза Гейдарнія, командувач Корпусом вартових ісламської революції провінції Альборз.

"Сьогодні ми вживаємо заходів щодо вищих керівників КВІР, які несуть відповідальність за втягування грошей у жорстокі репресії режиму. Разом з нашими партнерами по всьому світу ми продовжимо стояти разом з іранським народом, коли він закликає до фундаментальних змін в Ірані", - сказав міністр закордонних справ Джеймс Розумно.

Серед обмежень: заморожування активів і заборона на в'їзд до Британії.

Створений спочатку для підтримки військовослужбовців Корпус вартових ісламської революції, Фонд розширив свої повноваження щодо фінансування репресивної діяльності КВІР в Ірані та за кордоном.

Повідомляється, що фонд відповідає за фінансування угруповань бойовиків, пов'язаних із зовнішнім оперативним підрозділом КВІР, силами КВІР-Кудс.

  • Також 28 лютого канадський уряд увів нові санкції проти іранських високопосадовців, які відповідальні за порушення прав людини.
  • 20 березня ЄС продовжив термін дії обмежень, запроваджених проти Ірану за порушення прав людини, та додав до санкційного списку ще вісім фізичних осіб і одну організацію. 
Новини
Іран
Велика Британiя
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