Причетні до грубого придушення протестів у Ірані: Велика Британія розширила санкційний список
20 березня Британія запровадила санкції проти представників Ради директорів Кооперативного фонду Корпусу вартових ісламської революції за участь у порушенні прав людини
Про це інформує МЗС Британії.
Велика Британія запровадила санкції проти вищих посадових осіб Корпусу вартових ісламської революції, відповідальних за внутрішню і зовнішню безпеку Ірану, тоді у результаті протестів понад 500 людей загинули й десятки тисяч ув'язнили.
Зокрема обмеження стосуються членів ради директорів Кооперативного фонду Корпусу вартових ісламської революції, економічного конгломерату, створеного вищими посадовими особами КВІР для управління інвестиціями групи в іранську економіку. Це:
- Алі Асгар Нурузі, голова ради директорів Кооперативного фонду Корпусу вартових ісламської революції,
- Сейєд Амінолла Емамі Табатабай, заступник голови ради директорів Кооперативного фонду КВІР,
- Яхья Ала'Оддіні, директор правління Кооперативного фонду Корпусу вартових Ісламської революції,
- Джамал Бабамораді, директор правління Кооперативного фонду КВІР,
- Ахмад Карімі, директор правління Кооперативного фонду Корпусу вартових ісламської революції,
- Ахмед Зулкадр, командувач КВІР Сейєд аль-Шохада в провінції Тегеран і заступник командира корпусу КВІР в місті Тегеран,
- Аліреза Гейдарнія, командувач Корпусом вартових ісламської революції провінції Альборз.
"Сьогодні ми вживаємо заходів щодо вищих керівників КВІР, які несуть відповідальність за втягування грошей у жорстокі репресії режиму. Разом з нашими партнерами по всьому світу ми продовжимо стояти разом з іранським народом, коли він закликає до фундаментальних змін в Ірані", - сказав міністр закордонних справ Джеймс Розумно.
Серед обмежень: заморожування активів і заборона на в'їзд до Британії.
Створений спочатку для підтримки військовослужбовців Корпус вартових ісламської революції, Фонд розширив свої повноваження щодо фінансування репресивної діяльності КВІР в Ірані та за кордоном.
Повідомляється, що фонд відповідає за фінансування угруповань бойовиків, пов'язаних із зовнішнім оперативним підрозділом КВІР, силами КВІР-Кудс.
- Також 28 лютого канадський уряд увів нові санкції проти іранських високопосадовців, які відповідальні за порушення прав людини.
- 20 березня ЄС продовжив термін дії обмежень, запроваджених проти Ірану за порушення прав людини, та додав до санкційного списку ще вісім фізичних осіб і одну організацію.
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