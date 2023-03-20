Про це інформує МЗС Британії.



Велика Британія запровадила санкції проти вищих посадових осіб Корпусу вартових ісламської революції, відповідальних за внутрішню і зовнішню безпеку Ірану, тоді у результаті протестів понад 500 людей загинули й десятки тисяч ув'язнили.

Зокрема обмеження стосуються членів ради директорів Кооперативного фонду Корпусу вартових ісламської революції, економічного конгломерату, створеного вищими посадовими особами КВІР для управління інвестиціями групи в іранську економіку. Це:

Алі Асгар Нурузі, голова ради директорів Кооперативного фонду Корпусу вартових ісламської революції,

Сейєд Амінолла Емамі Табатабай, заступник голови ради директорів Кооперативного фонду КВІР,

Яхья Ала'Оддіні, директор правління Кооперативного фонду Корпусу вартових Ісламської революції,

Джамал Бабамораді, директор правління Кооперативного фонду КВІР,

Ахмад Карімі, директор правління Кооперативного фонду Корпусу вартових ісламської революції,

Ахмед Зулкадр, командувач КВІР Сейєд аль-Шохада в провінції Тегеран і заступник командира корпусу КВІР в місті Тегеран,

Аліреза Гейдарнія, командувач Корпусом вартових ісламської революції провінції Альборз.

"Сьогодні ми вживаємо заходів щодо вищих керівників КВІР, які несуть відповідальність за втягування грошей у жорстокі репресії режиму. Разом з нашими партнерами по всьому світу ми продовжимо стояти разом з іранським народом, коли він закликає до фундаментальних змін в Ірані", - сказав міністр закордонних справ Джеймс Розумно.

Серед обмежень: заморожування активів і заборона на в'їзд до Британії.

Створений спочатку для підтримки військовослужбовців Корпус вартових ісламської революції, Фонд розширив свої повноваження щодо фінансування репресивної діяльності КВІР в Ірані та за кордоном.

Повідомляється, що фонд відповідає за фінансування угруповань бойовиків, пов'язаних із зовнішнім оперативним підрозділом КВІР, силами КВІР-Кудс.