Причетні до появи ПЦУ разом з Порошенком були у "розстрільних" списках рашистів, - нардепка Василевська-Смаглюк

Про це народна депутатка з фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ, інформує Еспресо.TV.



"Співпрацюючи з колаборантами, окупанти складали списки людей, які мають проукраїнську позицію. Після того, як вони відійшли, було також знайдено документи на кшталт "записок бравих російських солдат". Серед них було дуже багато доповідних записок з приводу Православної церкви України. Як вона з'явилася, а також списки осіб, які її формували. До речі, там серед інших згадується і Порошенко", - зазначила народна обраниця.



"Усіх, хто був причетним до створення Православної церкви України, віднесено до "ворогів народу" для росіян. Окрім того, вони збирали дані по кожному священнику, вказуючи у окремих списках, як ті налаштовані", - додала вона.



"Ось, скажімо, що пишуть про ПЦУ:



"В 2018 году президентом Украины Порошенко вместе с Константинопольским патриархом Варфоломеем была создана православная церковь на Украине во главе с Епифанием. Также неканоническое образование.



Задача: способствовать переходу - подчеркнуто, неканонических религиозных приходов (тоже подчеркнуто) УПЦ КП и ПЦУ вместе с храмами (подчеркнуто) в состав канонической УПЦ...".



Далі пояснюється, як це робити документально.



До речі, написано все це було від руки у зошиті в клітинку", - зазначила Василевська-Смаглюк.

Нагадаємо, раніше Петро Порошенко закликав світ ввести санкції проти РПЦ та персональні проти патріарха Кирила за геноцид українців.

У Верховній Раді вже зареєстровано відповідний законопроект.