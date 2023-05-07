Причина розширення НАТО - війна Путіна
А не навпаки
Я чекав, хто з офіційних осіб США скаже це...
Нарешті, почули від керівника Пентагону генерала Ллойда Остіна на його спільній пресконференції з Командувачем Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі за результатами 11-го засідання у форматі "Рамштайн".
"Війна за вибором Путіна – не результат розширення НАТО. Війна Путіна – причина розширення НАТО".
Висновок абсолютно чіткий. Було б правильно підтвердити це наступними рішучими кроками щодо членства в НАТО України
Читайте також: На те й НАТО
Висновок абсолютно чіткий. Було б правильно підтвердити це наступними рішучими кроками щодо членства в НАТО України, щоб позбавити надалі агресора можливості використовувати аргумент протидії розширення НАТО для подальших погроз і агресивних дій проти країн, які мають право на самостійний вибір оптимальної для себе системи безпеки.
Про автора. Валерій Чалий, дипломат, колишній надзвичайний та повноважний посол України у США
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.27
Купівля 37.27Продаж 37.87
-
EUR
Купівля 40.86Продаж 41.81
- Актуальне
- Важливе