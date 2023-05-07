Я чекав, хто з офіційних осіб США скаже це...

Нарешті, почули від керівника Пентагону генерала Ллойда Остіна на його спільній пресконференції з Командувачем Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі за результатами 11-го засідання у форматі "Рамштайн".

"Війна за вибором Путіна – не результат розширення НАТО. Війна Путіна – причина розширення НАТО".

Висновок абсолютно чіткий. Було б правильно підтвердити це наступними рішучими кроками щодо членства в НАТО України

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Висновок абсолютно чіткий. Було б правильно підтвердити це наступними рішучими кроками щодо членства в НАТО України, щоб позбавити надалі агресора можливості використовувати аргумент протидії розширення НАТО для подальших погроз і агресивних дій проти країн, які мають право на самостійний вибір оптимальної для себе системи безпеки.

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Про автора. Валерій Чалий, дипломат, колишній надзвичайний та повноважний посол України у США

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