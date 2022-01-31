Придбав зношене обладнання для утилізації енергоощадних ламп: керівнику комунального підприємства Донецької ОДА повідомили про підозру
Слідчі ДБР завершили досудове розслідування стосовно керівника одного з комунальних підприємств Донецької облдержадміністрації, службова недбалість якого завдала обласному бюджету збитків на 16,5 млн грн
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
"У 2017 році посадова особа придбала комплект мобільного обладнання для утилізації енергозбережних ламп вартістю 31,8 млн грн. Однак керівник підприємства попередньо не перевірив стан обладнання і підписав акт прийому-передачі. Після цього гроші було переказано на рахунок постачальника", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці отримали інформацію про те, що закуплене обладнання не нове, а вже використовувалось.
"Експертиза підтвердила, що придбаний товар має високий рівень зносу, і його реальна вартість становить 15,3 млн грн. Так з обласного бюджету безпідставно було використано 16,5 млн грн", - зазначили слідчі.
У ДБР додали, що обвинувальний акт за ч.2 ст. 367 КК України щодо директора одного з комунальних підприємств ОДА направили до суду. Посадовцю загрожує до 5 років ув'язнення.
- Нагадаємо, на Закарпатті підприємця підозрюють у забрудненні земель і завданні збитків на майже 60 млн грн.
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