Пригожин готує Z-бидло до ідеї неминучої поразки й капітуляції, - Піонтковський

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Найскромніші оцінки українських успіхів – це оцінки українського Генштабу. А от наші вороги, наприклад таке поінформоване джерело, як Пригожин, вже другий день б'ється в істериці. Він сказав знакові слова, якщо так продовжуватиметься, а так продовжуватиметься, що він не довіряє ні військовому, ні політичному керівництву Росії, то доведеться припиняти війну і віддавати території. Бо інакше війну припинити не можливо. Отака дуже точна фраза Пригожина, що доведеться віддавати всі території, бо інакше вони просто не зможуть припинити, і їх просто вб'ють та знищать у цій війні", - підкреслив Піонтковський.

За словами політолога, Пригожин готує Z-бидло до ідеї неминучої поразки й капітуляції.

"Лінію Пригожина неправильно розуміють більшість експертів. Деякі у ньому бачать такого яструба, який протистоїть партії миру, ледь чи не Путіну. Путін дійсно хоче партію почесної нічиєї. Але задача Пригожина інша. Він готує усе оте Z-бидло, для якого він дійсно є героєм, до ідеї неминучої поразки та капітуляції. І він робить це так активно, не боячись жодних репресій, тому що він фронтмен серйозної групи у російському керівництві, яка зрозуміла, що на всю цю почесну нічию Путіна ніколи не піде Україна, ніколи не піде Захід. Єдиний вихід для них зберегти владу та свою власність в Росії - це підвести таку керовану почесну капітуляцію. Пригожин вперше озвучив цю формулу: припинити війну, залишаючи території, тому що інакше припинити її не вдасться", - додав Піонтковський.