Пригожин планує прийти до влади силовим шляхом, - генерал Мусаєв

Про це сказав експерт Мусаєв у етері Еспресо.

"У логіці й теорії я не сильно обізнаний – я все це на практиці вивчав. Державний переворот у Казахстані – це буде паралель із тим, що відбувається в Росії, – планувалося здійснити за допомогою мережевої структури спецслужб. Люди були в усіх владних структурах Казахстану – КНБ, МВС, податкових структурах, журналісти у ЗМІ. Але не було такої підтримки, яка зараз виявляється в Пригожина, і не було силового складника, як у Пригожина, ми не мали бойовиків чи найманців, були лише спецслужби, спеціалісти в різних ешелонах влади", – каже екскерівник комітету нацбезпеки Казахстану.

Мусаєв пояснює, що через відсутність силової структури Назарбаєв створив "Демократичний вибір Казахстану" на чолі з відомим бізнесменом Мухтаром Аблязовим, до складу якого увійшли міністри, олігархи, керівники банківських структур.

"За такої протидії нашої мережевої структури на кшталт пригожинської та народної ми не змогли досягти тих цілей – прорватися до найвищої влади. У Пригожина ситуація більш сприятлива. Тобто, коли нас там піддали осуду й усунули від влади, це було досить легко зробити за підтримки демократично налаштованих громадян Казахстану. Ми силовики, з нас демократів жодних не планувалося, ми не планували бути демократами. І Пригожин так само не планує на хвилі демократичних рухів прийти до влади – він планує прийти до влади силовим шляхом", – додав Мусаєв.

Експерт ще минулого року спрогнозував, що в Євгена Пригожина може це вийти: "От приблизно так у мережевиках і силових структурах, які є не лише в Росії та Казахстані, але й у деяких західних країнах, – через них розв’язуються специфічні питання на користь демократичних держав, урядів. І тут Пригожин не зробив відкриттів, це один зі шляхів здійснення державного перевороту".