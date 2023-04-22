Про це він розповів в етері Еспресо.

"Пригожин належить до того типу людей, які вважають, що треба влізти у бійку, а там побачимо. Він встряв у бійку, звісно, що він ворог і ним залишиться для Шойгу та Герасимова, але вони зараз змушені вступити у колаборацію, бо без цього не взяти Бахмут. Якщо Пригожин не зможе взяти Бахмут, то йому кінець, а якщо зможе, то буде себе презентувати як переможця, який один-єдиний чогось домігся за останній рік. Адже справді на інших фронтах не бачимо якогось просунення, у Бахмуті хоч щось є. Зрозуміло, що це чисто ідеологічний фактор, бо у стратегічному плані це не надто важливо", - сказав російський публіцист.

Дмитро Орєшкін зауважив, що взяття Бахмута ідеологічно виросло до захмарних розмірів Сталінграду 1942 року.

"Якщо Пригожин візьме Бахмут, то у нього з’являється майбутнє, тому він б’ється за Бахмут, як за своє життя. А майбутнє у нього з’являється, знову таки в межах його нахабства, у тому, що він намагатиметься захопити партію під назвою "Справедлива Росія". Тобто, якщо Пригожин програє, його зжирають, а якщо виграє, тоді він усіх зжере, тому він грає на перемогу. І саме тому Путін його запустив на цю "поляну", бо Пригожин йому потрібен як людина, що показує приклад, дратує, змушує активніше ворушитися офіціозних військових. Але всі вони разом поки що нічого так і не досягли. Навіть якщо візьмуть той Бахмут, зовсім не найголовніший населений пункт Донецької області, то уже ніхто й не каже про те, щоб узяти Краматорськ, Слов’янськ та вийти до меж Донецької області, бо вже замкнулися на самому лише Бахмуті. У цьому сенсі Пригожин - цікавий персонаж як діагноз того стану, до якого Путін привів Росію", - підсумував Орєшкін.