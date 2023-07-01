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Ексклюзив

Пригожин відчув себе господарем Росії й спробує повторити заколот, - політичний експерт Ейдман

1 липня, 2023 субота
21:06
Війна з Росією путін пригожин

Російський соціолог, політичний експерт та публіцист Ігор Ейдман вважає, що коли центральна влада РФ ослабне, Пригожин спробує повторити заколот за допомогою силових структур Росії

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Поки складно оцінити, що відібрали у Пригожина, а що залишилося у нього. Пригожин – це типовий авантюрист часів Громадянської війни. Такі люди не зупиняються. Відчувши силу, він відчув себе господарем Росії. Безперечно, що він захоче повторити. Не сумніваюся, що він спробує це зробити. Але інструменти, напевно, будуть інші. Скоріш за все, це вже не буде масований похід його приватної армії на Москву, таке двічі не роблять", - підкреслив Ейдман.

За словами політичного експерта, Пригожин спробує зробити заколот за допомогою силових структур Росії.

"Швидше за все, буде змова людей, яких він підкупив у силових структурах за довгі роки володіння ПВК Вагнера, коли брав участь у різних російських військових операціях. Він купив різних людей. Суровікін - це верхівка айсберга, насправді таких людей багато. Цей ресурс у нього збережеться, і коли центральна влада ослабне, можливо, після чергової військової поразки, Пригожин спробує повторити. Досвід у нього вже був і він спробує зробити вдалий рімейк", - припустив Ейдман.

Заколот Пригожина в Росії

Протягом кількох місяців між фінансистом ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним та міністерством оборони РФ продовжувався конфлікт, проте ситуація різко загострилася увечері 23 червня.

Тоді російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин оголосив про "марш справедливості" і заявив, що 25 тисяч найманців йдуть на Москву після того, як керівництво Росії не виконало вимогу  видати йому міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова.

Протягом суботи, 24 червня, вагнерівці на додачу до центральної частини Ростова-на-Дону, де вони отаборилися навколо штабу Південного військового округу ще ввечері 23 червня, також узяли під контроль Воронеж. Їхні відведені від кордону з Україною колони рухалися на Москву. Зупинити їх намагалася підконтрольна Шойгу військова авіація й артилерія. Востаннє передові частини ПВК Вагнера було помічено у Липецькій області РФ. А у самій російській столиці на в'їзді споруджували вогневі точки, рили окопи й мобілізували усіх силовиків.

Проте ввечері 24 червня пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, оприлюднила текст заяви, у якій йшлося про готовність очільника ПВК Вагнера зупинити рух військових колон своїх найманців, що вже на підході до Москви, та дійти згоди з Кремлем. Про це Пригожин нібито домовився під час спілкування з Лукашенком.

Натомість фінансист ПВК повідомив, що, не дійшовши 200 км до Москви, вагнерівці зупиняють рух та повертаються до польових таборів: "За добу ми пройшли - не доходячи 200 км до Москви. За цей час ми не пролили жодної краплі крові. Зараз настав той момент, коли кров може пролитися. Тому, розуміючи усю відповідальність за те, що буде пролито російську кров - з однієї зі сторін, ми розгортаємо свої колони і йдемо у зворотному напрямку до польових таборів згідно із планом". 

Згодом Пригожин і всі його бійці залишили штаб Південного військового округу Росії. Диктатор РФ Володимир Путін обіцяв, що Пригожин зможе поїхати до Білорусі, а Росія закриє кримінальну справу проти нього.

Детальніше про перебіг подій читайте за посиланням.

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Заколот Вагнера
Євген Пригожин
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