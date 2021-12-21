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Приїхала за пенсією: на Луганщині затримали пособницю "ЛНР"

21 грудня, 2021 вiвторок
14:20
Кримінал пункт пропуску у Станиці Луганській

На блокпості в Луганській області поліція затримала ексфельдшерку незаконних збройних формувань "ЛНР", яка приїхала для оформлення пенсії

Про це інформує пресцентр МВС.

Мешканку м. Хрустальний (Луганщина) затримали під час перевірки документів громадян на блокпості поблизу с. Новоахтирка.

Правоохронці встановили, що 59-річна жінка протягом двох років проходила службу у військах "ЛНР". 

Вона розповіла, що восени 2014 року вступила до незаконного збройного формування, де проходила службу на посаді фельдшера зенітного дивізіону Хрустальному. Їй присвоїли звання сержанта.

Крім того, пособниця "ЛНР" брала участь у стрільбах на військовому полігоні в с. Бугаївка Перевальського району як медик, стежила за дотриманням санітарного режиму, перевіряла якість харчування, а також навчала окупантів надавати першу медичну та домедичну допомогу в разі поранень.

Вона отримувала 19500 рублів РФ щомісяця.

У травні 2016 року жінка залишила незаконні збройні формування через хворобу.

Затриманій повідомили про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 260 Кримінального кодексу України "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань". 

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затримання
Луганщина
поліція
війна з Росією
ЛНР
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