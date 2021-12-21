Збирала розвідувальну інформацію та переховувала вибухівку у борошні: на Донеччині затримано пособницю "ДНР"
За публічного обвинувачення, яке підтримувала у суді Донецька обласна прокуратура, 23-річну жінку визнали винною у сприянні діяльності "ДНР" та зберіганні вибухових речовин і пристроїв без передбаченого законом дозволу
Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури.
За даними слідства, у жовтні 2021 року зловмисниця, яка проживала у Донецьку, отримала завдання від представника "ДНР" збирати інформацію на користь терористів.
Для цього вона приїхала до Краматорська, де здійснила фото- та відеозйомку адміністративних будівель, службового транспорту та прилеглих територій головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях, а також 11-го прикордонного загону Державної податкової служби України. Потім пособниця відправила ці матеріали бойовику через месенджер.
Після цього за інструкцією "куратора" обвинувачена прибула до Добропілля, де знайшла раніше облаштований представниками "ДНР" схрон з вибухівкою і перевезла її у Краматорськ. Заборонені предмети зловмисниця зберігала в орендованій квартирі - вона заховала їх у пакетах з борошном.
"За задумом окупантів, вибухові пристрої мали б використовуватись для дестабілізації громадського порядку на підконтрольній українській владі території. Проте, спільними зусиллями правоохоронців злочини вдалося попередити, а зловмисницю затримати", - йдеться в повідомленні.
Згідно із вироком суду пособниці терористів призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.
- Нагадаємо, 13 грудня СБУ викрила підпільний цех із виготовлення засобів ураження. Служба вилучила вибухові пристрої на основі тротилу.
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