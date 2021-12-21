Збирала розвідувальну інформацію та переховувала вибухівку у борошні: на Донеччині затримано пособницю "ДНР"

Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури.



За даними слідства, у жовтні 2021 року зловмисниця, яка проживала у Донецьку, отримала завдання від представника "ДНР" збирати інформацію на користь терористів.



Для цього вона приїхала до Краматорська, де здійснила фото- та відеозйомку адміністративних будівель, службового транспорту та прилеглих територій головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях, а також 11-го прикордонного загону Державної податкової служби України. Потім пособниця відправила ці матеріали бойовику через месенджер.



Після цього за інструкцією "куратора" обвинувачена прибула до Добропілля, де знайшла раніше облаштований представниками "ДНР" схрон з вибухівкою і перевезла її у Краматорськ. Заборонені предмети зловмисниця зберігала в орендованій квартирі - вона заховала їх у пакетах з борошном.



"За задумом окупантів, вибухові пристрої мали б використовуватись для дестабілізації громадського порядку на підконтрольній українській владі території. Проте, спільними зусиллями правоохоронців злочини вдалося попередити, а зловмисницю затримати", - йдеться в повідомленні.



Згідно із вироком суду пособниці терористів призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 13 грудня СБУ викрила підпільний цех із виготовлення засобів ураження. Служба вилучила вибухові пристрої на основі тротилу.