Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, за інформацією Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Проведення прихованої мобілізації в центральних та південно-східних регіонах РФ зазнає невдач. Росіяни все частіше відмовляються йти вмирати за ідеї кремлівського диктатора. Зважаючи на це, в міністерстві оборони країни-агресора вирішили збільшити кількість найманців ПВК, які беруть участь у бойових діях на території України. У першу чергу у війні проти нашої держави командування зс РФ активно використовує представників російської ПВК "Вагнер"/ "Ліга"", - йдеться у повідомленні.

За оцінками воєнної розвідки України, на тимчасово окупованих територіях перебуває близько 4500-5000 бойовиків.

"Вони працюють на певних напрямках як штурмові загони, які діють у першій лінії наступальних військ", - додають у міноборони України.

Нагадаємо, Збройні сили України поцілили по базі ПВК "Вагнера" в Попасній.

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