Приховане постачання українського титану до РФ: росолігарху Шелкову оголосили додаткові підозри
Українські правоохоронці викрили нові злочини підсанкційного олігарха з Росії Михайла Шелкова, який причетний до схем прихованого постачання титанової сировини з нашої країни до агресора
Про це інформує Служба безпеки України.
За даними слідства, Шелков обходив накладені на нього персональні санкції РНБО та використовував для цього підконтрольну компанію в одній з країн ЄС. За документами це іноземне підприємство виступало замовником титанової сировини у ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" із Дніпропетровської області. Утім, насправді українську продукцію залізницею відправляли до Росії.
Організатори отримували мільйонні прибутки від ухилення від податків та приховання реальних доходів, поки РФ не почала повномасштабну війну. Вони завдали держбюджету України збитки на суму близько 100 млн грн протягом 2020-2021 років.
Нині Шелкову повідомлено про додаткові підозри за двома статтями Кримінального кодексу України - №212 ухилення від сплати податків, та №209 легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.
- 21 червня Служба безпеки повідомила про підозру підсанкційному російському олігарху Михайлу Шелкову, який причетний до схем прихованого постачання української титанової сировини у Росію, де з неї робили ракети "Калібр".
- 24 червня Служба безпеки України затримала у Дніпрі Олександра Федосеєва - "праву руку" підсанкційного мільярдера Михайла Шелкова, якому нещодавно оголосили підозру за вивіз титану з України до Росії.
- 11 липня Фонд державного майна України (ФДМУ) виставив на аукціон ТОВ "Інвестагро", що належала росіянину Михайлу Шелкову.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.39 Купівля 37.39Продаж 38.14
- EUR Купівля 40.6Продаж 41.68
- Актуальне
- Важливе