Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Кримінал Приховане постачання українського титану до РФ: росолігарху Шелкову оголосили додаткові підозри

Приховане постачання українського титану до РФ: росолігарху Шелкову оголосили додаткові підозри

30 серпня, 2023 середа
12:42
Кримінал Михайло Шелков

Українські правоохоронці викрили нові злочини підсанкційного олігарха з Росії Михайла Шелкова, який причетний до схем прихованого постачання титанової сировини з нашої країни до агресора

Про це інформує Служба безпеки України.

За даними слідства, Шелков обходив накладені на нього персональні санкції РНБО та використовував для цього підконтрольну компанію в одній з країн ЄС. За документами це іноземне підприємство виступало замовником титанової сировини у ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" із Дніпропетровської області. Утім, насправді українську продукцію залізницею відправляли до Росії.

Організатори отримували мільйонні прибутки від ухилення від податків та приховання реальних доходів, поки РФ не почала повномасштабну війну. Вони завдали держбюджету України збитки на суму близько 100 млн грн протягом 2020-2021 років.

Нині Шелкову повідомлено про додаткові підозри за двома статтями Кримінального кодексу України - №212 ухилення від сплати податків, та №209 легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.

  • 21 червня Служба безпеки повідомила про підозру підсанкційному російському олігарху Михайлу Шелкову, який причетний до схем прихованого постачання української титанової сировини у Росію, де з неї робили ракети "Калібр".
  • 24 червня Служба безпеки України затримала у Дніпрі Олександра Федосеєва - "праву руку" підсанкційного мільярдера Михайла Шелкова, якому нещодавно оголосили підозру за вивіз титану з України до Росії.  
  • 11 липня Фонд державного майна України (ФДМУ) виставив на аукціон ТОВ "Інвестагро", що належала росіянину Михайлу Шелкову.  
Світ
Росія
Дніпро
РНБО
Війна з Росією
Економіка
Читайте також:
Дніпро, поліція, кримінал ,суспільство
30 серпня, 2023 середа
Порушував ПДР та чинив опір: У Дніпрі патрульний смертельно поранив водія авто
окупанти
30 серпня, 2023 середа
Британська розвідка пояснила, чому російські військові відмовляються воювати проти України
Гривня, 1000 гривень, гроші
29 серпня, 2023 вiвторок
Українці назвали місячний рівень доходу, який вважають достатнім для життя
Київ
+31°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.39
    Купівля 37.39
    Продаж 38.14
  • EUR
    Купівля 40.6
    Продаж 41.68
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
30 серпня
14:13
У Швейцарії судитимуть ексофіцера білоруського "ескадрону смерті", причетного до викрадення опозиціонерів
У Швейцарії судитимуть ексофіцера білоруського "ескадрону смерті", причетного до викрадення опозиціонерів
14:00
OPINION
Валерія Півень
Міграція лише зростатиме: 800 тисяч українців планують покинути країну
13:58
путін і орбан
Орбан: Без залучення росіян до європейської архітектури безпеки спокій громадян ЄС неможливий
13:51
На фото: мирна акція сімей військовополонених і зниклих безвісти
Рідні військовополонених і зниклих безвісти провели в Києві акцію на підтримку захисників
13:42
фейк
ЗСУ спростували повідомлення міноборони РФ про нібито знищення українських військових катерів
13:41
суд, суддя
У Києві судитимуть колишню викладачку вишу, яка перед студентами звинувачувала ЗСУ в обстрілах Донбасу
13:38
На фото: тимчасово окупований населений пункт
На Запоріжжі СБУ влаштувала "бавовну" зрадникам, які хотіли "виборів", - ЗМІ
13:31
Віктор Орбан
Орбан заявив, що збереження життя українців важливіше за незалежність країни
13:21
На фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Франції
Кулеба розповів у Франції про контрнаступ Сил оборони в Роботиному на Запоріжжі
13:11
човен
У тимчасово окупованому Криму росіяни заборонили маломірним суднам виходити в море, - ЦНС
13:11
Нафта
Ціни на нафту зростають через скорочення запасів у США та ураган у Мексиканській затоці, - Reuters
13:10
екологія
Зміна клімату може призвести до загибелі 1 мільярда людей, - учені
13:08
Оновлено
Алі Бонго
У Габоні відбувся держпереворот: військові оголосили про зміну режиму
13:03
імпорт електроенергії
Увечері 29 серпня Україна побила рекорд зі споживання електроенергії: було застосовано аварійну допомогу з ЄС
13:01
Ексклюзив
корупція, суд
Центр протидії корупції: ідея прирівняти корупцію до держзради становить загрозу для євроінтеграції України
13:01
Укриття в івано-франківській школі
У Києві ухвалили рішення про цілодобовий доступ до укриттів у закладах освіти
12:57
Ексклюзив
карта заставочна
Карта бойових дій за період 23-29 серпня: точкові успіхи ЗСУ на півдні можуть накрити ЗС РФ лавиною
12:56
на фото: наслідки російського обстрілу Донеччини
Росіяни вночі обстріляли Донеччину: загинули двоє цивільних, семеро - поранені
12:52
Оновлено
Київщина
Атака РФ по Україні: у Києві є загиблі і поранені, на Житомирщині пошкоджений об'єкт інфраструктури та залізничне полотно
12:46
на фото Олександр Сирський
"Кліщіївку треба дотиснути": Сирський відвідав позиції військових на передньому краї
12:41
Оновлено
Псков, вибухи
Аеродром Пскова атакували БПЛА: у міноборони РФ змовчали про атаку, у ГУР підтвердили знищення щонайменше чотирьох літаків Іл-76
12:32
F-16
Польща вироблятиме деталі для винищувачів F-16
12:31
Федір Веніславський
У Раді пропонують скасувати відстрочку від мобілізації для тих, хто здобуває другу вищу освіту
12:31
Приват24
ПриватБанк відкрив онлайн-продаж валюти. Деталі
12:31
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Згурець прогнозує розширення плацдарму ЗСУ в районі Роботиного в ширину, а не вглиб
12:22
На фото: скрін фільму "Растін"
Тизер фільму "Растін" з'явився на Netflix в українській озвучці
12:12
електроенергія
У 6 областях України є знеструмлення через обстріли
12:10
ресторан "Хлібний"
З вересня заклади громадського харчування Києва працюватимуть на годину довше
12:09
Мелітополь
Росіяни розгорнули в окупованому Мелітополі другий крематорій, - мер
12:02
OPINION
Богдан Данилишин
Поствоєнне відновлення: стратегія і тактика дій
12:02
корупція
Раді пропонують прирівняти корупційні злочини до держзради
12:00
Штучний інтелект, ШІ
В Google Meet презентували штучний інтелект Duet, який замінятиме людей на робочих зустрічах
11:54
підводний робот для пошуку риби
В Ізраїлі розробили автономного підводного робота для пошуку риби
11:43
Логотип Премії імені Василя Стуса
Премія імені Василя Стуса 2023 року: коли стане відомим імʼя лауреата
11:42
долар євро валюта обмін
Курс валют на 30 серпня: вартість долара та євро в обмінниках падає
11:32
Ексклюзив
Зеленський показав світлини з Бахмута
Третя ОШБр просувається на південь від Бахмута, - Жорін про деталі боїв
11:26
книжки
Амбасадорка Британії назвала улюблених українських письменників
11:23
Тайвань
Британський парламент вперше назвав Тайвань незалежною країною в офіційному документі
11:15
посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс
"Надають таку підтримку вперше в історії": амбасадорка Британії пояснила, що іноземні уряди очікують від влади України
11:13
ЧВК Вагнер
У Білорусі між вагнерівцями та місцевими правоохоронцями загострюється конфлікт
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV