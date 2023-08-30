Приховане постачання українського титану до РФ: росолігарху Шелкову оголосили додаткові підозри

Про це інформує Служба безпеки України.

За даними слідства, Шелков обходив накладені на нього персональні санкції РНБО та використовував для цього підконтрольну компанію в одній з країн ЄС. За документами це іноземне підприємство виступало замовником титанової сировини у ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" із Дніпропетровської області. Утім, насправді українську продукцію залізницею відправляли до Росії.

Організатори отримували мільйонні прибутки від ухилення від податків та приховання реальних доходів, поки РФ не почала повномасштабну війну. Вони завдали держбюджету України збитки на суму близько 100 млн грн протягом 2020-2021 років.

Нині Шелкову повідомлено про додаткові підозри за двома статтями Кримінального кодексу України - №212 ухилення від сплати податків, та №209 легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.