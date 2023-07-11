Фонд держмайна розпочинає продаж активів, стягнутих у росіян: перший аукціон у серпні
Фонд державного майна України (ФДМУ) виставив на аукціон ТОВ "Інвестагро", що належала росіянину Михайлу Шелкову
Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.
"Фонд держмайна оголосив старт приватизації активів, стягнутих у російських олігархів. 10 серпня ФДМУ проведе на Prozorro.Продажі відкриті торги з продажу аграрної компанії "Інвестагро", яка раніше належала російському мільярдеру, акціонеру титанової корпорації ВСМПО-Авісма Михайлу Шелкову", - йдеться в повідомленні.
Стартова ціна лоту становить 55 млн грн. Гарантійний внесок для участі у торгах – 11 млн грн.
За підсумками 2022 року Інвестагро отримала 3,7 млн грн чистого прибутку, у першому півріччі 2023 року – 7 млн грн збитку. Поточна кредиторська заборгованість підприємства становить 17,2 млн грн. У власності компанії перебувають 25 об'єктів нерухомого майна та 12 транспортних засобів. В оренді – 204 земельні ділянки загальною площею майже 1,32 тис. га.
У ФДМУ нагадують, що 24 лютого 2023 року Кабінет Міністрів передав в управління Фонду держмайна вилучені активи Михайла Шелкова. Серед них 100% ТОВ "Інвестагро", 100% ТОВ "ВСМПО ТИТАН Україна", 100% ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат", 100% ТОВ "Тай-Мінералс тощо.
- Першим олігархом, стосовно якого Мінʼюст України подав позов до ВАКС щодо конфіскації активів став росіянин Володимир Євтушенков. 1 вересня 2022 Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції про стягнення у дохід держави активів громадянина РФ, розміщених на території України.
- У грудні 2022 Кабінет Міністрів передав в управління Фонду державного майна України 17 об'єктів нерухомого майна та частки корпоративних прав 5 підприємств, якими володів російський бізнесмен Володимир Євтушенков.
- У середині травня у Прозорро.Продажі пояснили, чому досі не продають конфісковані російські активи, зазначивши, що у світі досі не було аналогічних практик.
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