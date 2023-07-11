Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

"Фонд держмайна оголосив старт приватизації активів, стягнутих у російських олігархів. 10 серпня ФДМУ проведе на Prozorro.Продажі відкриті торги з продажу аграрної компанії "Інвестагро", яка раніше належала російському мільярдеру, акціонеру титанової корпорації ВСМПО-Авісма Михайлу Шелкову", - йдеться в повідомленні.

Стартова ціна лоту становить 55 млн грн. Гарантійний внесок для участі у торгах – 11 млн грн.

За підсумками 2022 року Інвестагро отримала 3,7 млн грн чистого прибутку, у першому півріччі 2023 року – 7 млн грн збитку. Поточна кредиторська заборгованість підприємства становить 17,2 млн грн. У власності компанії перебувають 25 об'єктів нерухомого майна та 12 транспортних засобів. В оренді – 204 земельні ділянки загальною площею майже 1,32 тис. га.

У ФДМУ нагадують, що 24 лютого 2023 року Кабінет Міністрів передав в управління Фонду держмайна вилучені активи Михайла Шелкова. Серед них 100% ТОВ "Інвестагро", 100% ТОВ "ВСМПО ТИТАН Україна"‎, 100% ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат"‎, 100% ТОВ "Тай-Мінералс тощо‎.