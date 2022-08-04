Про це повідомляє НАБУ.

За даними слідства, ексдепутат у 2019 році придбав квартиру у селищі Козин Київської області площею 260 кв. м. Щоб приховати цей факт, він зробив номінальним власником квартири довірену особу.

У детективів НАБУ є докази того, що колишній нардеп користувався квартирою в Козині у 2020 році. Проте він не вказав у своїй декларації те, що володіє цією нерухомістю та користується нею.

Дії підозрюваного кваліфікували за ч. 1 ст. 366-2 КК України.

У повідомленні не вказують прізвище депутата, але нагадують, що у серпні 2021 року ВАКС визнав необґрунтованими активи у сумі понад 1,2 млн грн, що належали народному депутату України, та стягнув їх у дохід держави. За даними декларації, ці кошти нардеп отримав від передання в оренду жомової ями.

Тож можна зробити висновок, що йдеться про Іллю Киву.6 березня 2022 року генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру Киві та анонсувала оголошення його в міжнародний розшук.

10 березня суд заочно відправив Киву під варту у справі про держзраду.

ДБР вже зібрало необхідні документи для оголошення Киви в міжнародний розшук.

29 березня Іллі Киві слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру за пропаганду війни та заклики до насильницької зміни влади.

20 квітня Кива оголосив про намір просити у Росії притулку та громадянства.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb