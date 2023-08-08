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Приклад України є фактором морального переродження Європи, - офіцер батальйону "Свобода" Іллєнко

8 серпня, 2023 вiвторок
21:35
Світ Андрій Іллєнко

Захід змінюється через війну в Україні - деструктивних процесів з точки зору роззброєння, внутрішньої демобілізації та відчуття відсутності загрози стає менше

Про це в ефірі Еспресо розповів офіцер батальйону "Свобода" Нацгвардії Андрій Іллєнко.

"Не те що Захід не дуже хоче поразки Росії. Скоріше є питання, що вони вважають поразкою Росії, як вона має виглядати. На початку повномасштабного вторгнення серед західних виник певний консенсус щодо того, що Україна не має програти. У 2014 році він не виник і треба було доводити багатьом політикам, що в Україні відбувається вторгнення РФ, а не громадянський конфлікт", - сказав він.

На думку Іллєнка, саме під стратегію, що Україна не має програти нам поставляли зброю.

"Ми не можемо сказати, що серед західних країн виник консенсус щодо того, в якій формі РФ має програти. Саме через це відбуваються затримки щодо доставки зброї. Я думаю, що проблема в тому, що найбагатші країни Європи після 1945 року отримали дуже великий відрізок часу комфортного ситого життя без війн. Вони не хочуть приймати ту реальність, що це життя закінчилося і те, що сьогоднішня війна в Україні має більший сенс та наслідки, ніж просто конфлікт України та РФ", - вважає офіцер.

Він наголосив, що контекст цієї війни глобальний, як і виклики, які існують.

"Зараз починається зовсім інший час і від того, наскільки швидко ці країни будуть реагувати, настільки вони швидко можуть подолати ці загрози і кризи та почати новий етап хорошого життя. Вони мають розуміти, що воно закінчиться, як РФ і далі буде вести свою агресивну політику. Це природний процес і воно в один момент не відбувається. Маємо ситуацію, коли кожне рішення про надання нових видів озброєння проходить дуже довгий етап спочатку політичного визрівання. Просто нам, українцям, це дуже неприємно", - додав Іллєнко.

На його думку, нам дуже важко прийняти цю реальність, що сьогодні українці платять ціну власною кров'ю, а люди, які живуть в мирному житті так довго ухвалюють ці рішення.

"Думаю, в цьому плані і Захід змінюється. Я вважаю, що Україна своїм прикладом безмежного героїзму, віри в добро і в те, що завжди треба боротися і не коритися злу, певною мірою є фактором певного морального переродження самої Європи. Мені б дуже хотілося в це вірити. Я вважаю, що деструктивних процесів з точки зору роззброєння, внутрішньої демобілізації та відчуття відсутності загрози стає менше і Європа отверезіє та це поверне її до цінностей, які зробили Європу Європою. Мені здається, це теж відбувається на наших очах. Та ж Німеччина, яка завжди була дуже близькою до Росії, робила стратегічні проєкти - сьогодні відмовилась від російського газу, надає Україні танки і готова надавати далекобійні ракети. Це тектонічні зрушення. Завдяки героїзму українців і безмежній злочинності та тупості москалів - це реальність", - підсумував нацгвардієць.

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