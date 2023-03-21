Про це йдеться у повідомленні Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ".

Стало відомо, що священника, який підтримував російських окупантів, прикордонники затримали на в'їзді до Києва.

Зазначається, що під час перевірки особи прикордонники встановили, що цей чоловік під час окупації одного з селищ на Київщині співпрацював з окупантами, годував їх та надавав інформацію про українців. У свідченнях одного з утримуваних окупантами українців, які є у відкритому доступі, йдеться, що в підвалі церкви проросійського настоятеля утримували волонтерів.

У відкритих джерелах також є інтерв'ю священника, де він говорить, що війна в Україні – це покарання за гріхи, а росіян на наших землях давно чекали. Зокрема, ДПСУ цитує його слова : "Я вам скажу так: у 2014 году вас цветами бы встречали. Янукович подвёл всех нас, сбежав в Россию. А за эти восемь лет мы видим, как здесь воспитали людей".

Священника передали співробітникам Нацполіції для ухвалення щодо нього правового рішення.