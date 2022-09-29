Прикордонники показали, як завдяки дронам "мінуснули" 3 російські танки на Харківщині
Українські прикордонники показали, як за допомогою дронів на Харківщині вдалося знищити три російські танки та ліквідувати десятки ворогів
Відповідне відео оприлюднили на сайті Держприкордонслужби України.
Як зазначили в ДПСУ, днями аеророзвідка Держприкордонслужби виявила на Харківщині місця зосередження живої сили та техніки окупантів. Прикордонники скоординували вогонь артилерії. У підсумку вдалося знищити ворожий танк, броньований автомобіль "тигр" і дві вантажівки.
Окрім того, як зазначили прикордонники, "координація роботи прикордонної аеророзвідки й арти допомогла вивільнити до 60 вакансій в орківських підрозділах для поповнення новим гарматним м’ясом".
За наведенням прикордонників ще один танк знищили за допомогою ракетного комплексу. Зробив це протитанковий розрахунок ЗСУ.
А третій ворожий танк прикордонники знищили самостійно – з дрона скинули на нього кумулятивний боєприпас.
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