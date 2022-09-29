Відповідне відео оприлюднили на сайті Держприкордонслужби України.

Як зазначили в ДПСУ, днями аеророзвідка Держприкордонслужби виявила на Харківщині місця зосередження живої сили та техніки окупантів. Прикордонники скоординували вогонь артилерії. У підсумку вдалося знищити ворожий танк, броньований автомобіль "тигр" і дві вантажівки.

Окрім того, як зазначили прикордонники, "координація роботи прикордонної аеророзвідки й арти допомогла вивільнити до 60 вакансій в орківських підрозділах для поповнення новим гарматним м’ясом".

За наведенням прикордонників ще один танк знищили за допомогою ракетного комплексу. Зробив це протитанковий розрахунок ЗСУ.

А третій ворожий танк прикордонники знищили самостійно – з дрона скинули на нього кумулятивний боєприпас.

Нещодавно прикордонники ліквідували групу диверсантів, які намагалися переплисти Сіверський Донець

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