Прикордонники затримали переселенців, які підроблювали документи для виїзду військовозобов’язаних за кордон
Прикордонники викрили подружжя злочинців з Донеччини, які займались підробкою документів для виїзду військовозобов’язаних за кордон
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
"Подружжя, яке переїхало в Київ із Донеччини, виробляло посвідчення волонтерів, довідки військкоматів та інші фальшиві документи. Свою схему реалізували через створений сайт "допомоги військовозобов'язаним" та месенджери. Під час обшуків за їх місцем проживання будо виявлено та вилучено всі доказові матеріали", - розповіли прикордонники.
- 29 березня працівники ДБР затримали військових, які за гроші допомагали чоловікам призовного віку уникнути мобілізації. "Клієнтам" вони обіцяли відстрочку від мобілізації, а декому – навіть уникнення призову.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.46
Купівля 37.46Продаж 38.32
-
EUR
Купівля 40.3Продаж 41.17
- Актуальне
- Важливе