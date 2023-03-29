Прикордонники затримали переселенців, які підроблювали документи для виїзду військовозобов’язаних за кордон

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Подружжя, яке переїхало в Київ із Донеччини, виробляло посвідчення волонтерів, довідки військкоматів та інші фальшиві документи. Свою схему реалізували через створений сайт "допомоги військовозобов'язаним" та месенджери. Під час обшуків за їх місцем проживання будо виявлено та вилучено всі доказові матеріали", - розповіли прикордонники.