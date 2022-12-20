Прикордонники збили дрон-розвідник на Сумщині, ще 2 ворожі безпілотники знешкодили сили ППО на Півдні
На Сумщині 20 грудня прикордонники знешкодили дрон-розвідник ворога, а над Херсонщиною та Миколаївщиною сили ППО повітряного командування "Південь" виявили та збили два російські БПЛА
Подробиці знешкодження ворожого розвідувального дрона повідомили в Держприкордонслужбі України.
"Прикордонний наряд, який ніс службу на одному із напрямків держкордону, помітив наближення ворожого коптера. Охоронці кордону застосували антидронову пушку й відкрили прицільний вогонь зі стрілецької зброї, яким вразили повітряну ціль. Залишки безпілотника впали за кількасот метрів від позицій прикордонників", – розповів прессекретар Сумського прикордонного загону Роман Ткач.
За його словами, найімовірніше, це був дрон-розвідник, який збирав розвідувальні дані в прикордонні української території.
У Держприкордонслужбі додали, що лише минулої доби ворожі дрони, які залітали з території Росії, двічі скидали вибухові пристрої на прикордоння Сумщини.
Окрім того, як повідомили в Оперативному командуванні "Південь", 20 грудня за годину, від 13:00 до 14:00, на південному напрямку сили та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" виявили та збили два російські безпілотники. Один з них – ударно-розвідувальний "Оріон" – на Херсонщині, а безпілотник оперативно-тактичного рівня знищили на Миколаївщині.
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