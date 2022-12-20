Подробиці знешкодження ворожого розвідувального дрона повідомили в Держприкордонслужбі України.

"Прикордонний наряд, який ніс службу на одному із напрямків держкордону, помітив наближення ворожого коптера. Охоронці кордону застосували антидронову пушку й відкрили прицільний вогонь зі стрілецької зброї, яким вразили повітряну ціль. Залишки безпілотника впали за кількасот метрів від позицій прикордонників", – розповів прессекретар Сумського прикордонного загону Роман Ткач.

За його словами, найімовірніше, це був дрон-розвідник, який збирав розвідувальні дані в прикордонні української території.

У Держприкордонслужбі додали, що лише минулої доби ворожі дрони, які залітали з території Росії, двічі скидали вибухові пристрої на прикордоння Сумщини.

Окрім того, як повідомили в Оперативному командуванні "Південь", 20 грудня за годину, від 13:00 до 14:00, на південному напрямку сили та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" виявили та збили два російські безпілотники. Один з них – ударно-розвідувальний "Оріон" – на Херсонщині, а безпілотник оперативно-тактичного рівня знищили на Миколаївщині.

У ніч з 18 на 19 грудня українські військові збили 30 із 35 "шахедів", які російські окупаційні війська запустили по містах України зі східного узбережжя Азовського моря

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb