Сили оборони знищили 30 ворожих дронів-камікадзе за ніч
У ніч з 18 на 19 грудня українське військо збило 30 із 35 "шахедів", які російські окупаційні війська запустили по містах України зі східного узбережжя Азовського моря
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у телеграмі.
"У ніч з 18 на 19 грудня 2022 російські окупаційні війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131. Загалом виявлено близько тридцяти п’яти баражуючих боєприпасів. Як і минулого разу ударні БПЛА запущені зі східного узбережжя Азовського моря", - йдеться в повідомленні.
Силами та засобами Повітряних сил Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України знищено тридцять "шахедів" російських окупантів. До знищення повітряних цілей були залучені підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальної авіації, мобільні вогневі групи.
- Ворог вночі 19 грудня атакував Київ та область "шахедами". Силам ППО вдалося збити 15 безпілотників у столиці, проте є влучання в об’єкти критичної інфраструктури.
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