Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у телеграмі.

"У ніч з 18 на 19 грудня 2022 російські окупаційні війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131. Загалом виявлено близько тридцяти п’яти баражуючих боєприпасів. Як і минулого разу ударні БПЛА запущені зі східного узбережжя Азовського моря", - йдеться в повідомленні.

Силами та засобами Повітряних сил Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України знищено тридцять "шахедів" російських окупантів. До знищення повітряних цілей були залучені підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальної авіації, мобільні вогневі групи.

Ворог вночі 19 грудня атакував Київ та область "шахедами". Силам ППО вдалося збити 15 безпілотників у столиці, проте є влучання в об’єкти критичної інфраструктури.

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