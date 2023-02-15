Прикордонники знищили 60 росіян, які намагались прорвати оборону на Донеччині
Учора, 14 лютого, значні сили росіян спробували прорвати бойовий рубіж оборони прикордонників на одному з напрямків у Донецькій області
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
"Досягти успіху в штурмі позицій російські зайди планували користуючись значною перевагою у живій силі. Так, від світанку артилерія російсько-окупаційних військ здійснила масований обстріл опорного пункту прикордонного підрозділу. По завершенню вогневої підготовки в наступ пішла піхота противника", - розповідають у ДПСУ.
Прикордонники визначили напрямок головного удару, здійснили маневр підрозділом й розпочали відбиття атаки. Українці зупинили росіян вогнем з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї.
Допомогли в обороні позицій також бійці ЗСУ, а артилерія вдарила по місцевості, де противник концентрував резерв для подальшого введення в бій.
"Не маючи успіху противник відступив для перегрупування. У підсумку бойового дня знищено понад 60 загарбників", - йдеться у заяві прикордонників.
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