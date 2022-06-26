Про це інформує в фейсбуці Оперативне командування "Північ".

"Сьогодні, 26 червня 2022 р., Чернігівська область знову піддалася обстрілам з території російської федерації. Близько 5 години ранку у районі населеного пункту Гірськ було зафіксовано 8 вибухів (виходів) та 8 вибухів (приходів) зі ствольної артилерії. Приблизно в той же час було чути 10 вибухів (приходів) в одному з населених пунктів Новгород-Сіверського району", - йдеться в повідомленні.

На Сумщині вранці рашисти обстрілювали Шалигінську та Юнаківську громади.



"Близько о пів на дев'яту ранку ворог відкрив мінометний вогонь по Шалигінській громаді. 14 вибухів.



Між 5 та 6 ранку росіяни обстріляли Юнаківську громаду з мінометів, 10 вибухів", - йдеться в повідомленні голова Сумської ОВА Дмитра Живицького.



Відомо, що втрат немає.

Вранці 26 червня в Києві у в Шевченківському районі пролунали вибухи. Двох постраждалих госпіталізували. З-під завалів дістали семирічну дівчинку.

В ніч з 25 на 26 червня у Харкові пролунали потужні вибухи.

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