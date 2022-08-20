Прикрив собою чотирьох побратимів, а сам загинув. Пастор-капелан, кіборг з ДАП Олег Марінченко поліг у бою на Херсонщині

Відповідну заяву поширило Капеланське служіння Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів (ВСЦ ЄХБ).

"Наш брат, парамедик, військовий капелан, кіборг ДАПу - Олег Архітектор (Марінченко) загинув від прямого попадання російської міни великого калібру у бліндаж, де саме й перебував і надавав невідкладну допомогу пораненим братам по зброї. Поклав свою душу задля врятування друзів своїх", - йдеться у повідомленні.

Додаткові подробиці наводить член Нацради з питань телебачення і радіомовлення у 2015-2020 роках Сергій Костинський, що воював з Марінченком в одному підрозділі.

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"Під час чергового мінометного обстрілу міна пробила бліндаж й уламки забрали його життя. Своїм тілом він закрив і тим самим врятував життя чотирьом побратимам... На початку війни він вже був важко поранений. Міг не повертатися в роту. Але відповідальність перед братами, перед Богом, не залишили йому вибору. Місяць тому він прийшов у наш взвод. За цей місяць став одним з нас. Найближчим Другом. Наставником. Лікарем. Завдяки йому ми почали регулярно збиратися на спільну молитву. Перед відрядженням ми так само молилися разом. Останнім його словом перед відходом у Вічність було слово "Амінь". Він відійшов з посмішкою на обличчі. Перед цим ми разом з ним спали в одному бліндажі після важкого нічного чергування. Потім довго говорили. Потім молилися. Розділили каву та хліб", - зазначає Костинський.

Починав війну Олег Марінченко ще у Донецькому аеропорту (ДАП). За це шанобливо іменувався кіборгом.

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