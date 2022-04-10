Примусово вивезених жителів Маріуполя окупанти тримають у таборі під Пензою, – Денісова

Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Про табір для маріупольців у Пензенській області їй повідомили росіяни, які підтримують Україну. Відомо, що це установа закритого типу з декількома корпусами, обнесених парканом. Українцям заборонено залишати територію об'єкта.

У таборі окупанти утримують близько 400 українців – в основному жінок і дітей, включаючи немовлят. Днями у табір мають привезти ще примусово вивезених українців.

"Наші громадяни перебувають у вкрай важкому і пригніченому стані. Не знають своєї долі, в який регіон РФ і коли будуть везти. Ніяку інформацію їм не надають", – наголосила омбудсмена.

Денісова також розповіла, що в таборі не вистачає дитячого харчування і предметів особистої гігієни. Жінкам доводиться готувати їжу з тих продуктів, які видають окупанти.

РФ заявляє про примусове вивезення 674 тис. українців до Росії, із них 15 тис. депортували з Донеччини та Луганщини.