Примусово вивезених жителів Маріуполя окупанти тримають у таборі під Пензою, – Денісова
У Пензенській області Росії окупанти створили табір для примусово вивезених жителів Маріуполя. Станом на 10 квітня там утримується понад 400 українців
Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.
Про табір для маріупольців у Пензенській області їй повідомили росіяни, які підтримують Україну. Відомо, що це установа закритого типу з декількома корпусами, обнесених парканом. Українцям заборонено залишати територію об'єкта.
У таборі окупанти утримують близько 400 українців – в основному жінок і дітей, включаючи немовлят. Днями у табір мають привезти ще примусово вивезених українців.
"Наші громадяни перебувають у вкрай важкому і пригніченому стані. Не знають своєї долі, в який регіон РФ і коли будуть везти. Ніяку інформацію їм не надають", – наголосила омбудсмена.
Денісова також розповіла, що в таборі не вистачає дитячого харчування і предметів особистої гігієни. Жінкам доводиться готувати їжу з тих продуктів, які видають окупанти.
- РФ заявляє про примусове вивезення 674 тис. українців до Росії, із них 15 тис. депортували з Донеччини та Луганщини.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.85
-
EUR
Купівля 31.79Продаж 32.6
- Актуальне
- Важливе