ЗМІ РФ звітують про 674 тис. українців, примусово вивезених окупантами до Росії, із них понад 131 тис. - діти, - Денісова

Про це заявила омбудсман Людмила Денісова.



"Рашисти нарощують обсяги примусової депортації українців з тимчасово окупованих територій. ЗМІ країни-агресора, посилаючись на джерела у військових відомства РФ, рапортують про 674 тис. осіб, вивезених окупантами до Росії, з них понад 131 тис. - діти. Лише напередодні було вивезено 15 тис. мешканців Донецької та Луганської областей", - зауважили вона.



У Маріуполі окупанти масово поширюють інформацію про необхідність виїзду містян до РФ, де для них "створять сприятливі та гостинні умови". Однак на людей чекають довгі та принизливі процедури фільтрації - відбір відбитків пальців, оформлення різних документів, допити. Рівень фільтрації постійно зростає, і під неї підпадають усі українці віком від 18 років, незалежно від статі. Люди, які не проходять фільтрацію через проукраїнську позицію, зникають.



У Таганрозі депортованим видають по 10 тис. рублів і вибір регіонів для подальшого проживання. Усі вони є економічно депресивними:Томськ, Тамбов, Астрахань тощо. За інформацією мерії Маріуполя, окупанти примусово вивезли з міста 31 тис. людей.



Відомо, що російські військові силоміць вивезли до РФ мешканців Рубіжного Луганської області. Спершу близько 100 людей планували вивезти потягом в Курськ, але зрештою їх відправили до Ленінградської області. Свідки повідомляють, що попередній поїзд із 300 громадянами України вирушив до Сибіру.



"Країна-окупант РФ грубо порушує норми статті 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє здійснювати примусове переселення або депортацію осіб з окупованої території", - наголосила обсмудсман.



Людмила Денісова звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до московського механізму, врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини РФ в Україні.



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