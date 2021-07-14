"Приналежність до олігархів має визначати не РНБО, а комісія НАЗК": Разумков подав правки до законопроєкту Зеленського

Про це він повідомив в інтерв'ю LIGA.net.



Разумков пропонує передати право включення людей до реєстру олігархів з РНБО спеціально створеній комісії при Національному агентстві із запобігання корупції

Він заявив, що РНБО є координаційним органом і не має повноважень визначати, чи є особа олігархом.

"Це повинна бути структура при НАЗК, яка буде працювати на громадських засадах. Комісія створюється завдяки конкурсу, в рамках якого можуть залучатися також іноземні експерти", - розповів Разумков.

Спікер пропонує, щоб комісія обиралась на весь термін дії закону (10 років), але з можливістю зміни глави кожні два роки. Комісія отримує матеріали і докази. і повинна мати доступ до державних реєстрів.

"Щодо звітності про зустрічі (з олігархами або їхніми представниками), я абсолютно згоден, але в своїх поправках буду пропонувати розширити перелік осіб, які повинні декларувати такі зустрічі", – додав спікер.

До комісії не можуть входити чиновники через конфлікт інтересів.

"Наприклад, є якийсь глава Верховної Ради, який знаходиться в корупційних відносинах із представником великого бізнесу. Він коли-небудь проголосує в рамках РНБО за включення цієї особи до переліку олігархів? Ні. Це конфлікт інтересів? Так", – пояснив він.

Народні депутати ухвалили в першому читанні законопроект "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".