Принизити Захід і повернути Україну під контроль РФ, - Кулеба назвав мету Путіна

Про це йдеться в його статті для Le Figaro, переклад якої оприлюднили на сайті МЗС.



"Новий етап тиску Володимира Путіна спрямований не тільки проти України, яку він хоче повернути під контроль, зокрема, вимагаючи права вето по відношенню до нашого євроатлантичного курсу. Президент Росії прагне насамперед принизити Захід і встановити свою сферу впливу в Європі, діючи за спинами європейців, у тому числі французів", - наголосив Дмитро Кулеба.



Він додав, що Володимир Путін добре спланував теперішню безпекову кризу, а торішнє стягування військ, завершення будівництва "Північного потоку-2", ескалацію ситуації з газом в Європі супроводжують кібератаки та дезінформація.



"Все це - не відокремлені події, а елементи ширшої стратегії Росії, спрямованої на зниження ролі Європи, підрив її безпеки, стабільності та миру", - вважає міністр.



За словами очільника МЗС, для протидії цьому залякуванню необхідне сильне лідерство.



"Франція може взяти на себе таку роль під час головування в Раді ЄС", - зауважив він.



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