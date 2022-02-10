Принц Чарльз удруге захворів на COVID-19

Про це інформує його пресслужба у Twitter.



У повідомленні не уточнюється стан Чарльза, лише вказується, що принц пішов на самоізоляцію позитивний тест на коронавірус і "глибоко шкодує", що не зможе взяти участь у запланованих заходах.



Нагадаємо, уперше принц Чарльз заразився коронавірусом 25 березня 2020 року.