Принц Чарльз згадав про біженців з України під час Великодньої промови

Про це повідомляє видання TheWest.



Чарльз сказав у своєму посланні: "Сьогодні мільйони людей опиняються переміщеними, втомленими дорогою з неспокійних місць, поранені минулим, бояться майбутнього і потребують прийому, відпочинку та доброти".



"Протягом останніх років у мене було розбите серце від страждань невинних жертв конфлікту, з деякими я зустрічався і вони розповідали мені історії невимовної трагедії, коли вони були змушені покинути свою країну та шукати притулок далеко від дому. Але серед усього цього смутку та нелюдяності було глибоко зворушливо побачити, як багато людей готові відкрити свої домівки для тих, хто цього потребує, і як вони запропонували свій час і свої ресурси, щоб допомогти тим, хто стикається з такою скрутою та труднощами".



За даними видання, понад 200 тисяч людей виявили бажання відкрити свої домівки для українських біженців у межах програми уряду Великобританії "Дім для України".

Нагадаємо, станом на 8 квітня у Великій Британії за сімейною схемою було видано 28 500 віз. А за схемою "Дім для України" з 43 600 заяв було видано лише 12 500 віз.