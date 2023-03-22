Про це сам принц повідомив у твіттері. Також про зустріч з військовими поінформували у міністерстві оборони Польщі, очільник якого Маріуш Блащак також був присутній на зустрічі в Ряшеві.

Принц Вільям та Маріуш Блащак відвідали 3-тю Підкарпатську бригаду територіальної оборони. Вони подякували польським і британським солдатам за їхню службу та зміцнення безпеки на східному фланзі Північноатлантичного альянсу. З огляду на необхідність зміцнення східного флангу НАТО в умовах війни РФ в Україні зараз у Польщі перебувають близько 400 британських солдатів, більшість з них дислокуються в південно-східній Польщі (Ряшів, Замостя, Люблін).

"Пишаюся тим, що в присутності принца Уельського можу подякувати британським і польським солдатам за їх спільну службу на польській землі. Особливо вдячний за присутність британських солдатів саме тут, у Підкарпатському та Люблінському воєводствах, які безпосередньо межують з Україною", – зазначив Блащак.

"Сьогодні я поїхав до Польщі, щоб зустрітися з британськими та польськими військами, де я почув про їхню надзвичайну роботу на підтримку України. Моє звернення до них від імені всіх нас: дякую!" – написав принц Вільям у твіттері.

З грудня 2021 року до серпня 2022 року в Польщі перебував підрозділ інженерних військ Великої Британії, який співпрацював з польською армією у зміцненні кордону з Білоруссю. З червня 2022 року в Польщі дислокується британська система ППО Sky Sabre.

Увечері принц Вільям поїхав до пункту розміщення біженців у Варшаві, щоб на власні очі побачити, як відбувається гуманітарна діяльність та якою є підтримка поляків українцям, які тікають від війни.

Він зазначив у твіттері, що завдяки щедрості поляків людям, які тікали від війни в Україні, вдалося знайти притулок у Польщі.

"На жаль, гуманітарна криза триває і сьогодні, і багато біженців шукають притулку в таких закладах розміщення, як той, який ми сьогодні відвідуємо. У цьому пункті проживання є безкоштовне дворазове харчування, уроки польської мови, психологічна та професійна підтримка та навіть "безкоштовна крамниця", де кожен має доступ до одягу та засобів особистої гігієни. Це справжній притулок на передовій гуманітарної кризи", – додав принц Вільям.