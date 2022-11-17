Принцеса Уельська зустрілася з українцями в Британії
Кетрін, принцеса Уельська, відвідала український громадський центр, аби поспілкуватися з волонтерами та біженцями в Беркширі
Про це повідомляє BBC.
У четвер, 17 листопада, принцеса Уельська приїхала до українського громадського центру в Редінгу. Там вона зустрілася з родинами, що були вимушені покинути Україну через повномасштабне вторгнення.
BBC інформує, що центр проводить освітні заняття для дітей і підтримує їхніх батьків у пошуку й облаштуванні житла. Також брав участь у доставленні медичної й гуманітарної допомоги на передову України.
Принцеса поспілкувалася з волонтерами, які проводять щотижневі "кавові ранки", аби підтримати сімейну атмосферу в центрі. Також Кетрін взяла участь у мистецькому майстеркласі для дітей.
- Нагадаємо, що принцеса Уельська та Олена Зеленська зустрічалися напередодні похорону королеви Єлизавети II у вересні цього року. Кейт провела аудієнцію у Букінгемському палаці.
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