Принцеса Уельська зустрілася з українцями в Британії

Про це повідомляє BBC.

У четвер, 17 листопада, принцеса Уельська приїхала до українського громадського центру в Редінгу. Там вона зустрілася з родинами, що були вимушені покинути Україну через повномасштабне вторгнення.

BBC інформує, що центр проводить освітні заняття для дітей і підтримує їхніх батьків у пошуку й облаштуванні житла. Також брав участь у доставленні медичної й гуманітарної допомоги на передову України.

Принцеса поспілкувалася з волонтерами, які проводять щотижневі "кавові ранки", аби підтримати сімейну атмосферу в центрі. Також Кетрін взяла участь у мистецькому майстеркласі для дітей.

Нагадаємо, що принцеса Уельська та Олена Зеленська зустрічалися напередодні похорону королеви Єлизавети II у вересні цього року. Кейт провела аудієнцію у Букінгемському палаці.

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