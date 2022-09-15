Про це Національний антарктичний науковий центр повідомляє у фейсбуці.

"Як ми й передбачали, до "Вернадського" почали масово повертатися пінгвіни! Через цьогорічну аномально теплу зиму вже зараз навколо нашого острова Галіндез – відкрита вода, тож з початку вересня ці птахи малими групами припливали до станції "на розвідку", а днями знову вступили у володіння навколишніми територіями", - ідеться в повідомленні.

Біологи 27-ї української антарктичної експедиції нарахували на Галіндезі понад тисячу пінгвінів, а безпосередньо біля станції перебувають близько 100 птахів.

Зазначається, що на цей острів пінгвіни прибувають на шлюбний сезон. У Національному антарктичному центрі зауважили, що спершу самці пінгвінів залицяються до самок, смішно киваючи їм, а потім створюють пари ті, хто їх ще не має.

"Триває будівництво гнізд: для цього птахи збирають камінчики, а своє житло люблять розміщувати на підвищеннях (це в них вважається "преміумклас"). Пінгвіни у процесі будівництва не нехтують красти одне в одного камінці, через що інколи трапляються сварки та навіть бійки. Цікаво, що інколи вони використовують у своїх гніздах і рослини. Потім пінгвіни відкладають яйця – здебільшого по два", - пишуть в дописі.

11 серпня станцію "Академік Вернадський" засипало снігом, замети сягали 5 метрів. До розчищення снігу долучилися всі учасники команди, адже підвищення температури до +1°C робить його надзвичайно важким і в умовах Антарктики швидко перетворює на кригу.

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